Koronavirüs İngilterede ilginç deney Korona olana 50 bin TL
BİLİMSEL GELİŞMELER

İngiltere'de ilginç deney: Korona olana 50 bin TL

İngiltere oldukça ilginç bir deneye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bir firma insanların deneysel aşılara veya tedavilere nasıl cevap verdiklerini saptamak için koronavirüs olacak gönüllüler arıyor. Deneyde yer alacak kişilere 4 bin sterlin (yaklaşık 50 bin TL) verilecek.

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Haber Merkezi Diğer
İngilterede ilginç deney: Korona olana 50 bin TL
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Dünya genelinde milyonlarca cana mal olan virüs salgının ilk gününden beri bilimin merceğinde. Bu kapsamda pek çok araştırmaya imza atıldı. Virüse karşı elimizdeki güçlü silah olan aşıları bu araştırmalara borçluyuz. Bilim dünyası İngiltere'den gelen son haberi konuşuyor. Zira ülkenin başkenti Londra'da laboratuvara dönüştürülen bir otel, dünyada insanlara Kovid -19 bulaştıran ilk tesis olmaya hazırlanıyor. New York Post'ta yer alan habere göre, Open Orphan isimli firma virüsü taşımaya gönüllü olan kişilere 4 bin sterlin (yaklaşık 50 bin TL) verecek. Ekip bu deney ile insanların deneysel aşılara veya tedavilere nasıl cevap verdiklerini saptamayı umuyor.

DİĞER VİRÜSLER DE DENENECEK

Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamada test kapsamında sadece Kovid-19 değil diğer virüs ve bakteriler de gönüllülere verilecek. Gönüllüler yaklaşık 2 hafta boyunca bu tesisteki tek kişilik odalarda kalacak. Söz konusu testlerin önümüzdeki yıl başlaması planlanıyor.

MERAKLA BEKLENİYORDU

Bir süredir bu deneyin hazırlıklarını yapan firma bu açıklama ile merakla beklenen projenin detaylarını ilk defa kamuoyu ile paylaşmış oldu.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENEN 4. ÜLKE

Vaka sayıları baz alındığında salgından en çok etkilenen 4'üncü ülke olan İngiltere'de yaklaşık 8.5 milyon kişiye virüs bulaştı. Kovid-19 140 bine yakın kişinin hayatına mal olurken, 7 milyona yakın kişi ise virüsü yenmeyi başardı. Salgından en çok etkilenen ülke ABD'de ise virüs 46 milyona yakın insana bulaştı ve 746 bin 509 cana mal oldu. Worldometers verilerine göre, ABD'yi Delta'nın ilk görüldüğü ülke olan Hindistan ve Brezilya izliyor.

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