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Koronavirüs İngilterede koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 bin 131e yükseldi
DÜNYA

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 bin 131'e yükseldi

İngiltere'de son 24 saat içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 621 artarak 28 bin 131'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick'in günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 510'dan 28 bin 131'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 806 artarak 182 bin 260 olurken, test sayısı da 105 bin 937 artışla 1 milyon 129 bin 907'ye yükseldi.

Bu arada Jenrick, aile içi şiddet ve insan kaçakçılığı mağdurlarına yardım amacıyla 76 milyon sterlinlik bir fon oluşturduklarını söyledi.

  • Parlamentoya sunulan Aile İçi Şiddet Yasası taslağıyla, mağdurlara konut sağlanmada öncelik tanınacağını ifade eden Jenrick, "Hiçbir mağdur, güvensiz olduğunu bildiği bir yerde kalmak veya evsiz olmak arasında seçim yapmak zorunda kalmayacak." dedi.

Aile içi şiddet mağdurlarından konuşamayacak durumda olmaları halinde 999'u arayarak 55'i tuşlamalarını isteyen Jenrick, polisin çağrıya derhal cevap vereceğini aktardı.

Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu ülkede, aile içi şiddetin arttığı ve bazı mağdurların polise başvurmada sorun yaşadığı belirtiliyor.

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