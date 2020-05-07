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Koronavirüs İranda Ahvaz Belediye Başkanı Kovid-19a yakalandı
DÜNYA

İran'da Ahvaz Belediye Başkanı Kovid-19'a yakalandı

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinin merkez şehri Ahvaz'ın Belediye Başkanı Musa Şairi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Haber Merkezi AA
İran'da vaka ve ölüm sayısının açıklanandan daha fazla olduğu tahmin ediliyor.
İran'da vaka ve ölüm sayısının açıklanandan daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinin merkez şehri Ahvaz'ın Belediye Başkanı Musa Şairi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Fars Haber Ajansına göre, Ahvaz Belediye Başkanı Şairi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Şairi'nin evinde karantinada olduğu ve tedavi gördüğü belirtildi.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla koronavirüs kaynaklı can kaybı 6 bin 486'ya, vaka sayısı ise 103 bin 135'e ulaştı.

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