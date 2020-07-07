İstanbul ve Ankara'da asker konvoyu ve toplu uğurlama yasaklandı

Asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlar

Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfi çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.