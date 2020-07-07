İstanbul ve Ankara'da asker konvoyu ve toplu uğurlama yasaklandı
İstanbul ve Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirdi. Konvoy ve toplu uğurlama yasaklandı. Askere gidenleri sadece birinci derece akrabaları uğurlayacak. Eğlence yapılmayacak ve asker yükümlüsü bu kurallara uyacağına dair taahhütname imzalayacak.
İstanbul ve Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle yeni önlemler aldı. Vali Yardımcısı Cemaletten Özdemir başkanlığında olağanüstü toplanan kurul, resmi internet sitesinde yaptığı duyuruyla asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirdiklerini, konvoy ve toplu uğurlamanın yasaklandığını belirtti.
Buna göre askere gidenleri sadece birinci derece akrabaları uğurlayacak. Eğlence yapılmayacak ve asker yükümlüsü bu kurallara uyacağına dair taahhütname imzalayacak.