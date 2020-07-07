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Koronavirüs İstanbulda asker konvoyu ve toplu uğurlama yasaklandı
TÜRKİYE

İstanbul'da asker konvoyu ve toplu uğurlama yasaklandı

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirdi. Konvoy ve toplu uğurlama yasaklandı. Askere gidenleri sadece birinci derece akrabaları uğurlayacak. Eğlence yapılmayacak ve asker yükümlüsü bu kurallara uyacağına dair taahhütname imzalayacak.

Haber Merkezi Diğer
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle yeni önlemler aldı. Vali Yardımcısı Cemaletten Özdemir başkanlığında olağanüstü toplanan kurul, resmi internet sitesinde yaptığı duyuruyla asker uğurlama törenlerine kısıtlama getirdiklerini, konvoy ve toplu uğurlamanın yasaklandığını belirtti.

Buna göre askere gidenleri sadece birinci derece akrabaları uğurlayacak. Eğlence yapılmayacak ve asker yükümlüsü bu kurallara uyacağına dair taahhütname imzalayacak.

Asker uğurlama törenlerine ilişkin taahhütname

Asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlar
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Asker uğurlama konvoyunda tehlikeli anlar
Şişli'de asker uğurlama merasimi için konvoy oluşturan kişiler trafikte hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Askere uğurlayacakları kişi ile seyir halindeki otomobilden selfi çekilen kadın yürekleri ağza getirirken başka bir sürücü ise otomobil ile trafikte ani manevralar yaparak kazaya davetiye çıkarttı.

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