Koronavirüs İsviçrede kapalı alanlara giriş için Kovid durum belgesi zorunluluğu
DÜNYA

İsviçre'de kapalı alanlara giriş için 'Kovid durum belgesi' zorunluluğu

İsviçre hükümeti, koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak maksadıyla restoran, bar, müze ve spor merkezleri gibi alanlara girişte, "Kovid Durum Sertifikası" gösterilmesini zorunlu kıldı.

Haber Merkezi AA
İsviçrede kapalı alanlara giriş için Kovid durum belgesi zorunluluğu
Arşiv

Nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de, Federal Sağlık Dairesinin (BAG) verilerine göre; son 24 saatte 3 bin 550 kişide koronavirüs vakası tespit edildi ve 7 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayılarının son haftalarda tırmanışa geçmesi üzerine federal hükümet ülke genelinde, koronavirüs kurallarını güncelledi.

KORONAVİRÜS DURUM SERTİFİKASI ZORUNLU OLDU

Buna göre, 13 Eylül'den itibaren restoran, bar, müze ve spor merkezleri gibi kapalı alanlara girişte "Kovid-19 durum sertifikası" gösterilmesi zorunlu hale geldi.

Geçerli bir İsviçre aşı sertifikası için aşı kanıtı, enfeksiyondan iyileşme veya negatif test sonucu gerekiyor.

YAŞ SINIRI 16 OLARAK BELİRLENDİ

Hükümetin aldığı karara göre, ülkedeki işverenler ve üniversiteler de çalışanlarından ve öğrencilerinden Kovid-19 aşı sertifikası isteyebilecek.

İsviçre'de aşı sertifikası gece kulüplerinde ve geniş çaplı etkinliklerde halen yürürlükte.

Kovid-19 aşı sertifikası 16 yaşından büyükler için geçerli olacak ve uygulama 24 Ocak 2022'ye kadar sürecek.

Öte yandan, İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, başkent Bern'de düzenlediği basın toplantısında, salgının ülkesinde ciddiyetini koruduğunu belirterek, tam kapanmadan kaçınmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını bildirdi.

BAG verilerine göre, İsviçre ve Lihtenştayn'da bugüne kadar 10 bin 544 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

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