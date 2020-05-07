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Koronavirüs İtalyada bir günde koronavirüs kaynaklı 274 kişi yaşamını yitirdi
DÜNYA

İtalya'da bir günde koronavirüs kaynaklı 274 kişi yaşamını yitirdi

İtalya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 274 artarak 29 bin 958'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Ülkede ölü sayısı 29 bini aştı.
Ülkede ölü sayısı 29 bini aştı.

Ülkede Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

  • Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı, 1904’lük düşüşle 89 bin 624'e geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 215 bin 858'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı bugün 3 bin 31'lik artışla toplamda 96 bin 276'ya çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısının 274 artarak toplamda 29 bin 958’e yükseldiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1333 olan sayının bugün 1311’e gerilediği kaydedildi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 2 milyon 381 bin 288 test yapıldığı bildirildi.

Bu arada, Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonu'na video-konferans yöntemiyle bağlanarak, salgına ilişkin bilgileri aktarırken, mevcut durumun dikkatle gözlendiğini, virüsün yeniden yayılması durumunda önlemlerin sıkılaştırılacağını belirtti.

Hükümet ile Katolik Kilisesi ayinler için anlaştı

Ülkede kademeli normale dönüş kapsamında, 4 Mayıs'ta uygulanmaya başlanan "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak tanımlanan 2. aşamanın ilk kademelerinde izin verilmeyen toplu etkinlikler arasında yer alan kilisedeki ayinler için çıkış yolu bulundu.

Başbakan Giuseppe Conte, İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ve İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI) Başkanı Kardinal Gualtiero Bassetti ile beraber, kilisede ayinlerin güvenlik ve sosyal mesafe şartlarına uygun, yoğunluk olmadan yapılmasını düzenleyen bir protokol imzaladı. Buna göre, 18 Mayıs’tan itibaren kilisede ayinler yapılabilecek.

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