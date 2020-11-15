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Koronavirüs İtalyada koronavirüse karşı sarılma odası Bulaşma korkusu olmadan sevdikleriyle kavuşuyorlar
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İtalya’da koronavirüse karşı sarılma odası: Bulaşma korkusu olmadan sevdikleriyle kavuşuyorlar

İtalya’da bir bakımevi, sakinlerinin koronavirüs salgını sırasında sevdikleriyle güvenli bir şekilde buluşup, sarılabilmeleri için cam ve naylon paravandan oluşan bir ziyaret odası oluşturdu. Odanın adı da ‘sarılma odası’ koyuldu.

Haber Merkezi İHA
Huzurevi sakinleri uzun süredir göremedikleri çocuklarına korkmadan sarılabiliyor.
Huzurevi sakinleri uzun süredir göremedikleri çocuklarına korkmadan sarılabiliyor.

İtalya’nın Veneto bölgesinde bulunan Domenico Sartor bakımevi, corona virüs salgını sırasında bakımevin sakinlerinin bulaş riski olmadan sevdikleriyle güvenli bir şekilde buluşabilmeleri ve sarılabilmeleri için ‘sarılma odası’ oluşturdu.

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  • Bakımevinde hayata geçirilen ‘Sınırlar olmadan duygular’ projesi kapsamında cam ve naylondan oluşan bir ziyaret odası oluşturuldu. Bu sayede bakımevi sakinleri, kendilerini ziyarete gelen yakınları ile salgın sırasına güvenli bir şekilde konuşup, sarılabiliyor.

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Ayrıca bakımevi ziyaretçilerinin, İtalyanca ‘stanza degli abbracci’ olarak adlandırılan ‘sarılma odasına’ girmeden önce katı hijyen ve güvenlik taramasından geçtiği ve maske takan ziyaretçilerin küçük gruplar halinde içerdiği alındığı ifade edildi.

"Rüya gibiydi"

Yerel medyaya konuşan bir bakımevi sakininin, “Nihayet kızıma tekrar sarılabildim. Haftalardır görüntülü aramalardan sonra bu bir rüya gibiydi. Uzun süredir özlediğim bir temastı bu” ifadelerini kullandığı belirtildi.

  • İtalya’da son rakamlara göre günlük vaka sayısı 37 bini aşmış durumda. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 1 milyon 144 bin 552.

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