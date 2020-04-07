Koronavirüs Japonyada koronavirüs vakalarının sayısı 4 bin 820ye yükseldi
DÜNYA

Japonya’da koronavirüs vakalarının sayısı 4 bin 820’ye yükseldi

Japonya’da koronavirüs vakalarının sayısı 4 bin 820’ye yükseldi. Hükümetin virüsle mücadele kapsamında OHAL ilan etmesi bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve pandemi halini alan korona virüsü salgını Japonya’da yayılmaya devam ediyor. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısı 4 bin 820’ye ulaştı. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya’nın farklı eyaletlerinden 4 bin 108 kişinin korona virüsüne yakalandığı açıklandı.

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108 kişi hayatını kaybetmişti

Bugüne kadar 11’i karantina gemisinin yolcularından olmak üzere toplam 108 kişinin korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği Japonya’da, hükümetin virüsle mücadele kapsamında alınan OHAL kararını bugün resmi olarak açıklaması bekleniyor. Kararın, yarından itibaren yürürlüğe gireceği belirtiliyor.

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