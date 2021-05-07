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Koronavirüs Kelliğe yatkın erkeklere korona uyarısı Virüse yakalanma ihtimalleri 25 kat daha fazla
BİLİMSEL GELİŞMELER

Kelliğe yatkın erkeklere korona uyarısı: Virüse yakalanma ihtimalleri 2.5 kat daha fazla

Dünyanın üstüne kâbus gibi çöken koronavirüs salgınıyla ilgili her geçen gün yeni bir bulguya rastlanıyor. ABD'li bilim insanlarının son yaptığı araştırma ilginç bir sonucu ortaya koydu. Yapılan yeni bir çalışmada 'androjenetik alopesi'ye (erkek tipi kellik) sahip erkeklerin, koronavirüse yakalanma ihtimalinin diğer yaşıtlarından 2.5 kat daha fazla olduğu belirlendi. Araştırmacılar, saç dökülmesinin vücutta üretilen yüksek düzeydeki erkeklik hormonu üretilmesine bağlı olduğunu ifade etti. Uzmanlar ise aşırı miktarda üretilen cinsiyet hormonun virüsün hücrelere girmesini ve zarar vermesini kolaylaştırdığını açıkladı.

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Kelliğe yatkın erkeklere korona uyarısı: Virüse yakalanma ihtimalleri 2.5 kat daha fazla
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ABD’nin California eyaletinde yer alan Applied Biology adlı bilim şirketinden araştırmacılar, kellikten muzdarip erkeklerin şiddetli Covid-19’dan etkilenme ihtimalinin, tam saçlı bir başa sahip erkeklere göre 2,5 kat daha fazla olduğunu konusunda uyarıda bulundu. “Androjenetik alopesi” olarak adlandırılan erkek tipi kellik, 50 yaşın üzerindeki erkeklerin yaklaşık yüzde 50'sini etkileyen yaygın ve genetik bir saç dökülmesi şekli olarak ortaya çıkıyor.

  • Araştırmacılar, saç dökülmesine bağlı ortak bir biyobelirteci olan erkek hastaların ciddi koronavirüs enfeksiyonlarına önemli ölçüde daha duyarlı göründüğünü buldu. Ekip, çalışmanın bulgularının virüs için yeni tedaviler ve hatta muhtemelen bir tedavi için yeni olanaklar sağlayabileceğini söyledi.

Cinsiyet hormonlarını da kontrol ediyor

Erkek tipi kellik, vücudun ne kadar erkeklik hormonu (androjen) ürettiğini düzenleyen androjen reseptörü (AR) genindeki varyasyonlar tarafından kontrol ediliyor. Kellikten etkilenen erkeklerde ise androjen üretimi artıyor. Bu gen aynı zamanda testosteron ve androstenedion içeren diğer cinsiyet hormonlarını da kontrol ediyor.

Androjen üretimi corona virüs enfeksiyonlarında rol oynadığı düşünülen TMPRSS2 olarak bilinen bir enzimin de artmasına neden oluyor. TMPRSS2’nin vücudun koronavirüsün girmesini kolaylaştırdığı ve bu yüzden erkeklerin kadınlara oranla daha fazla etkilenmesine neden olduğu belirtildi.

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  • Araştırmacılar, androjenetik alopesi olan orantısız sayıda erkeğin corona virüs ile hastaneye kaldırıldığını gözlemledikten sonra AR geni ile şiddetli Covid-19 arasındaki bağlantıyı inceledi.

Koronavirüsün etkileri: Hastalığı geçirenlerde 4-6 ay ciddi saç dökülmesi oluyor
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Koronavirüsün etkileri: Hastalığı geçirenlerde 4-6 ay ciddi saç dökülmesi oluyor

Ekip, özellikle şiddetli Covid-19'u olan erkeklerin yaklaşık yüzde 79'unun erkek tipi kellikten etkilendiğini ortaya koydu. Bilim insanları yaptıkları çalışma kapsamında, Covid-19 ile hastaneye kaldırılan 65 erkekte AR genindeki poliglutamin tekrarı (veya CAG tekrarı) bölgesinin uzunluğunu, hem androjen üretimi ile hem de erkek tipi kellikle bağlantısını ölçtüler. AR CAG tekrarı 22 nükleotidden (DNA'yı oluşturan moleküller) daha kısa olan erkeklerin, CAG sayısı 22 veya daha yüksek olan hastalara göre Covid-19 ile yoğun bakıma alınma olasılığının iki buçuk kat daha düşük olduğunu buldular.

Yoğun bakına alınma riski olan erkekleri belirlemek için kullanılabilir

Çalışmanın yazarlarından Andy Goren, “Verilerimiz, daha uzun AR CAG puanlarının daha şiddetli Covid-19 hastalığı ile ilişkili olduğunu gösteriyor. AR CAG tekrar uzunluğunun, yoğun bakım ünitesine yatışları için en fazla risk altında olan erkek Covid hastalarının belirlenmesine yardımcı olmak için bir biyobelirteç olarak kullanılabileceğini gösteriyor. Androjen reseptörü ile bağlantılı bir biyobelirtecin tanımlanması, erkeklik hormonunun Covid-19 hastalığının şiddetindeki önemli rolünü vurgulayan başka bir kanıttır" ifadelerini kullandı.

Saçı dökülenler dikkat: Nedeni bunlar olabilir
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Araştırmalar, özellikle bahar aylarında güneş ışınlarının saç döngüsü üzerinde etkili olduğunu ve bu döngüyü düzenleyen hormonları arttırdığını gösteriyor. Fakat bahar aylarından sonra saç dökülmesi aynı hızla devam ediyorsa mutlaka bir uzmana görünmek ve tedaviye başlamak gerekiyor. Bunun için de saçların mevsimsel bir dökülmenin etkisinde olup olmadığının belirlenmesi önem taşıyor.
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Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur da saç dökülmesinin dönem dönem karşılaşılan olağan ve yaygın bir durum olduğunu söylüyor, mevsimsel olmayan saç dökülmesini önlemek için öncelikle atında yatan sebeplerin bilinmesi gerektiğini vurguluyor.
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Özellikle demir ve B vitamini eksikliğinin saç döktüğünü belirten Cihantimur’a göre, sorunun neden kaynakladığını anlayabilmek için şu sorulara cevap aranmalı:
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Son günlerde moda olan zayıflama diyetlerini mi yapıyorsunuz?: Çok sıkı düşük kalorili diyetler sadece saç dökülmesine değil, cildin, el ve ayak tırnaklarının bozulmasına da sebep olur. Sağlıklı diyetlere yönelin ve bedeninizi korumaya dikkat edin.
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Ailenizde tiroid hastası var mı?: Tiroid hastalığının saç dökülmesinde çok ciddi rolü olduğu biliniyor. Eğer kalıtsal olarak da ailenizde böyle bir hikaye varsa, mutlaka tiroid değerlerinizi kontrol ettirmelisiniz.
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Anemi hastası mısınız?: Anemi, yani kansızlık Türkiye’de her 3 orta yaşlı kadından birinde görülen bir sorun. Bu nedenle mutlaka kan değerlerinizi kontrol ettirmelisiniz.
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Hormonal dengesizlikler yaşayabileceğiniz bir dönemde misiniz?: Menopoz, ergenlik, gebelik gibi hormonların değişkenlik gösterdiği dönemlerde saç dökülmesi yaşayabilirsiniz. Bu süreçler geçtikten sonra saçlarınız tekrar eski haline dönecektir.
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Bütün bu maddeleri sorguladıktan sonra genel olarak saç dökülmesinin altında yatan sorunun bulunabileceğini söyleyen Cihantimur, “Elbette başka istisnalar vardır ve hala sorunun ne olduğunu bulamıyor ve saç dökülmenizi durduramıyorsanız, tedavi alternatiflerinizden biri de organik saç ekimi enjeksiyonu olabilir” diyor.
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Cihantimur’a göre bu yöntem, saç dökülmesinin önüne geçebilecek etkili uygulamalar arasında yer alıyor.
Saçı dökülenler dikkat: Nedeni bunlar olabilir
Günde 50 ile 100 arası saç kökünün dökülmesi normal kabul ediliyor. Bahar aylarında bu miktar artabiliyor ancak dökülmenin devam etmesi durumunda müdahale şart. Yanı sıra saç dökülmesinin altında tetikleyici sebepler olabildiği de unutulmamalı.


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