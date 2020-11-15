Koronavirüs aşısı tüm dünyada yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin normale dönüş için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin, BBC'nin Andrew Marr Show programına konuştu. Bu kış vaka sayılarının düşürülmesi çabasında aşının önemli rol oynayamayacağını belirten Şahin, "Aşı yapıldığında insanlararası bulaşmaları azaltacak ve belirtileri durduracak. Bulaşı yarı yarıya azaltması bile pandemiyle mücadelede çok büyük etki yaratacaktır" dedi.

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Şahin şöyle devam etti: "Bu kadar etkili bir aşıyla insanlararası bulaşmaların azalacağından eminim, belki yüzde 90 oranında değil, ama yüzde 50 oranında olabilir, ve bunun bile pandeminin yayılmasında çok büyük azalmayla sonuçlanabileceğini unutmamalıyız."

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"Dünya çapında 300 milyon dozdan fazla dağıtmayı amaçlıyoruz"

Her şey yolunda giderse aşıya erişimin 2020 sonu, 2012 başında başlayacağını, Nisan 2021'de dünya çapında 300 milyon dozdan fazla dağıtmayı amaçladıklarını, ancak bundan sonra aşılamanın bir etki gösterebileceğini anlatan Şahin, daha büyük etkinin daha sonra ortaya çıkacağını anlatan Türkiye kökenli bilim insanı şöyle konuştu: "Yaz ayları bize yardımcı olacak, çünkü enfeksiyon oranları yazın düşecek, o yüzden gelecek yılın sonbaharı ya da kış aylarına dek ya da öncesinde yüksek aşılama oranlarına ulaşmamız elzem. Tüm aşılama programlarının gelecek sonbahardan evvel tamamlanması hayati önemde."

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