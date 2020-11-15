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BİLİMSEL GELİŞMELER

Koronavirüs aşısı tüm dünyada yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin normale dönüş için tarih verdi

Koronavirüse karşı ilk başarılı aşıyı üreten Almanya merkezli BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiliz basınına önemli açıklamalarda bulundu. 2021 kışında normal hayata geri dönüleceği öngörüsünde olduğunu belirten Şahin, "Gelecek sonbahar öncesi tüm bağışıklık aşılamasının başarıyla tamamlanabilir. Bunun gerçekleşeceğine eminiz; zira, birçok aşı şirketinden tedariklerini artırması istendi. Yani gelecek yıl normal bir kış yaşayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Prof. Dr. Uğur Şahin
Prof. Dr. Uğur Şahin

Prof. Dr. Uğur Şahin, BBC'nin Andrew Marr Show programına konuştu. Bu kış vaka sayılarının düşürülmesi çabasında aşının önemli rol oynayamayacağını belirten Şahin, "Aşı yapıldığında insanlararası bulaşmaları azaltacak ve belirtileri durduracak. Bulaşı yarı yarıya azaltması bile pandemiyle mücadelede çok büyük etki yaratacaktır" dedi.

Virüse çare bulan Türk: Uğur Şahin
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Virüse çare bulan Türk: Uğur Şahin
  • Şahin şöyle devam etti: "Bu kadar etkili bir aşıyla insanlararası bulaşmaların azalacağından eminim, belki yüzde 90 oranında değil, ama yüzde 50 oranında olabilir, ve bunun bile pandeminin yayılmasında çok büyük azalmayla sonuçlanabileceğini unutmamalıyız."

Koronavirüs aşısı tüm dünyada yankı uyandıran Prof. Dr. Şahin bu evde doğdu
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"Dünya çapında 300 milyon dozdan fazla dağıtmayı amaçlıyoruz"

Her şey yolunda giderse aşıya erişimin 2020 sonu, 2012 başında başlayacağını, Nisan 2021'de dünya çapında 300 milyon dozdan fazla dağıtmayı amaçladıklarını, ancak bundan sonra aşılamanın bir etki gösterebileceğini anlatan Şahin, daha büyük etkinin daha sonra ortaya çıkacağını anlatan Türkiye kökenli bilim insanı şöyle konuştu: "Yaz ayları bize yardımcı olacak, çünkü enfeksiyon oranları yazın düşecek, o yüzden gelecek yılın sonbaharı ya da kış aylarına dek ya da öncesinde yüksek aşılama oranlarına ulaşmamız elzem. Tüm aşılama programlarının gelecek sonbahardan evvel tamamlanması hayati önemde."

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