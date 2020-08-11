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Koronavirüs Endonezya ocak ayında koronavirüs karşı aşının seri üretimine hazırlanıyor
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Koronavirüs aşısında son durum: ​Endonezya Kovid-19'a karşı aşının seri üretimine hazırlanıyor

Endonezya ocak ayında koronavirüs karşı aşının seri üretimine hazırlanıyor

Endonezya Devlet Başkanı Widodo, Çin-Endonezya ortaklığında klinik çalışmaları süren Kovid-19 aşı adayının ülkesinde ocak ayında dağıtıma hazır olacağını söyledi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin-Endonezya ortaklığında klinik çalışmaları süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının ülkesinde ocak ayında dağıtıma hazır olacağını belirtti.

Widodo, devlete ait ilaç şirketi Bio Farma'nın, Çinli ilaç şirketi Sinovoc Biotech’in "CoronaVac" adıyla geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının Bandung kentindeki klinikte çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.

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Widodo
  • Söz konusu aşının üçüncü aşama denemelerinin 6 ayda tamamlanmasını öngördüklerini aktaran Widodo, bu kapsamda, gelecek yıl ocak ayında tüm Endonezya için seri üretime geçebileceğini ifade etti.

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Widodo, ilk etapta 100 milyon doz üretilmesi planlanan aşının daha sonra üretim kapasitesinin artırılacağını kaydetti.

  • Öte yandan Bio Farma, Kovid-19 aşı adayı "CoronaVac"ın bin 620 gönüllüyü kapsayan üçüncü aşama testlerine bugün başladı.

Sinovoc Biotech, 15 Haziran’da, geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç aldığını açıklamıştı.

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