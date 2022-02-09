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Koronavirüs bu yıl bitebilir: DSÖ 'ama' dedi ve uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19 ile mücadelede gerekli araçların ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılması ve Kovid-19'un bu yıl içinde küresel acil durumdan çıkarak kontrol altına alınması için geçen yıl duyurduğu 23 milyar ABD doları yardım talebini yineledi. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus "Bilim sayesinde dünya Kovid-19 ile mücadele araçlarına erişme imkanı buldu. Bu araçlar dünyada adil olarak dağıtılırsa Kovid-19'u bu yıl içinde küresel acil durum olmaktan çıkarabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Koronavirüs bu yıl bitebilir: DSÖ ama dedi ve uyardı
DSÖ, Kovid-19'un bu yıl bitmesi için 23 milyar dolarlık yardım talebini yineledi.

Örgütün sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, Kovid-19 ile Mücadele Araçlarına Erişimi Hızlandırma (ACT-A) inisiyatifinin yenilenmiş stratejisi ve bütçe planlamasına dair bilgi verildi.

Dünya nüfusunun önemli bir bölümünün hala Kovid-19'un aşı, test ve tedavi ekipmanlarına ulaşamadığı belirtilirken "Salgının başlamasından bu yana dünyada 4,7 milyar Kovid-19 testi yapıldı. Düşük gelirli ülkelerde ise bu ülkelerin nüfusunun sadece yüzde 0,4'ünü oluşturan 22 milyon test yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca düşük gelirli ülkelerdeki toplam nüfusun sadece yüzde 10'unun Kovid-19 aşısı yaptırabildiği kaydedildi.

Aşı eşitsizliği yeni varyantların çıkmasına yol açıyor

Aşı ve diğer Kovid-19 ile mücadele araçlarına erişimdeki eşitsizliğin, virüs nedeniyle can kayıplarına neden olmanın yanı sıra Kovid-19'un yeni ve daha tehlikeli varyantlarının çıkması riskine yol açtığı da vurgulandı.

Salgınla mücadelede yüksek ve düşük gelirli ülkeler arasındaki maddi finansman boşluğunu Eylül 2022'ye kadar kapatmak için gelişmiş ülkelerden 16,8 milyar dolar talep edildi.

Orta gelirli ülkelerin ise ACT-A'nın talep ettiği toplam 23 milyar dolarlık yardımın 6,5 milyarını kendi kendilerini finanse ederek sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

İstenilen para toplanırsa kısa vadede 600 milyon dozluk bir Pandemi Aşı Havuzu oluşturularak dünya ülkelerinin bu yılın ortasına kadar nüfuslarının yüzde 70'ini aşılama hedeflerine katkı sağlanacağı ve bunun yanı sıra 700 milyon Kovid-19 testi, 433 milyon metreküp oksijen, 1,7 milyon koruyucu elbise ve 120 milyon Kovid-19 hastasının tedavisi için gerekli diğer ekipmanların temin edilebileceği kaydedildi.

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Kovid-19'un küresel acil durumu bu yıl bitebilir

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19'un Omicron varyantının yayılmasının, virüsle mücadele araçlarına ulaşım ihtiyacını çok daha acil hale getirdiğini vurgulayarak "Yüksek gelirli ülkeler ACT-A girişimine adil oranda katkı yaparsa bu ortaklık orta ve düşük gelirli ülkelerdeki aşı, test ve ilaç eksikliğini kapatmaya yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, "Bilim sayesinde dünya Kovid-19 ile mücadele araçlarına erişme imkanı buldu. Bu araçlar dünyada adil olarak dağıtılırsa Kovid-19'u bu yıl içinde küresel acil durum olmaktan çıkarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ACT-A girişimi, salgınla mücadelede küresel eşitliğin sağlanması için yardım çağrısını Ekim 2021'de başlatmıştı.

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