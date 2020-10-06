ABD Hastalık Önleme Merkezleri'nden koronavirüsün hava yoluyla bulaştığına ilişkin güncelleme yapıldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) nasıl yayıldığına dair güncellediği kılavuzda tekrar virüsün hava yoluyla bulaştığını kabul etti.
CDC’nin resmi sitesinde yayımlanan güncellemede, Kovid-19’un kapalı mekanlarda 2 metreden uzaktaki kişilere de sınırlı şekilde hava yoluyla bulaşabildiği uyarısı yapıldı.
Kılavuzda,
"Şarkı söyleme veya spor yapma gibi ağır nefes alma gerektiren aktivitelerin yapıldığı havalandırması zayıf kapalı alanlar virüs taşıyan parçacıkların havada birikmesine katkıda bulunabilir." ifadelerine yer verildi.
KORONAVİRÜS
Hava kirliliğine neden olan parçacıkların içinde koronavirüs tespit edildi
"YANLIŞLIKLA PAYLAŞILDI"
CDC, 18 Eylül’de yayımladığı güncellemede, Kovid-19'un hava yoluyla bulaşmasının virüsün yayılmasında ana etken olduğu yönündeki açıklamasını ''yanlışlıkla paylaşıldı" diyerek geri çekmişti.
Söz konusu güncellemede,
''Enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında, şarkı söylediğinde, konuştuğunda veya nefes aldığında koronavirüs havadaki parçacıklar yoluyla yayılarak diğerlerine bulaşabilir. Bunun, virüsün yayılmasında ana etken olduğu düşünülüyor.'' değerlendirmesine yer verilmişti. CDC, "yanlışlık" olduğunu belirttiği güncellemeyi kaldırmakla, 24 Ağustos'ta yayımladığı tartışmalı Kovid-19 kılavuzu versiyonuna dönmüş, onda da virüse yakalanmış kişilerle 15 dakikadan fazla temas etmiş olsalar bile hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin Kovid-19 testi yaptırmasının gerekli olmadığı yönündeki açıklaması sağlık uzmanlarının yoğun tepkisini çekmişti.
Yine geçen ay New York Times’in yayımladığı haberde, CDC'nin eleştirilere neden olan ilgili Kovid-19 test kılavuzunun bilim insanlarının onayı dışında ABD Sağlık Bakanlığı ve Beyaz Saray Kovid-19 Görev Gücü tarafından yazıldığı öne sürülmüştü.
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün hava yoluyla bulaşmadığını açıklayan Japon bilim adamları: Hapşırırken dikkat edin
KORONAVİRÜS
Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
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Çinli Sinovac Biotech firmasının geliştirdiği Kovid 19 aşı adayının Faz 3 klinik araştırmaları için ilk gönüllü aşılamaları Ankara ve Kocaeli’nden sonra İstanbul’da da başladı. İstanbul’daki ilk gönüllü uygulamalar Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşireler Oğuzhan Erdinç, Demet Aygüler, Erdal Çinkaya ve ebe Dilara Erişen’e yapıldı.
Çalışmanın yürütücüsü, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği Koordinatörü Sorumlusu Prof. Dr. Volkan Korten, daha önce de erişkinler için bazı aşı çalışmalarının yürütüldüğünü ancak bir pandemi aşısı olarak ilk kez böyle bir süreç içerisinde yer aldıklarını belirterek “Pandemi nedeniyle çok hızlı ilerleyen ve bir an önce piyasaya girmesi beklenen büyük çapta olan bir aşılama kampanyası bu. O nedenle biz de merkez olarak ilk defa tabii ki böyle bir çalışmaya giriyoruz. Türkiye çapında 25 merkezde toplam 13 bin kişi civarında gönüllüye aşı uygulanacak. Yani her merkeze yaklaşık 650 civarında bir gönüllü düşüyor. İlk etapta gönüllü sağlık çalışanları var. Onlarda bir güvenlik problemi olmadığı görüldükten sonra halka genişletilecek çalışma. Yani her merkezde yaklaşık 60 civarı gönüllü sağlık çalışanına aşı uygulaması yapılacak” dedi.
“ÇAĞRIYI YENİ YAPTIK AMA ÇOK GÖNÜLLÜMÜZ VAR” <br> <br> Prof. Dr. Korten, gönüllü çağrısını birkaç gün önce yapmış olmalarına rağmen çok sayıda başvuru aldıklarını vurgulayarak “Yeni duyuru yapmamıza rağmen başvurulardan memnunuz. Çok sayıda sağlık çalışanı çalışmaya katılmak istiyor. İlk gün için 4 kişi hazır oldu ve aşılamaları da gerçekleştirildi. Biz günde maksimum 10 gönüllüye aşılama yapmayı planlıyoruz. Çünkü bir kişiye en az yarım saat falan ayırmamız gerekiyor. <br> <br> Bilgilendirme, onam alınması vesaire için. Ayrıca bir de kişilerin önceden taranması gerekiyor. Hastalığı geçirip geçirmedikleri veya o an hastalığın olup olmadığının anlaşılması için hem antikor, hem de polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) bakıyoruz. Onların sonuçları da genellikle bir gün sonunda çıkıyor. Yani gelen kişiye hemen o anda aşılamayı yapmıyoruz. O testlerin sonuçlanması gerekiyor” diye konuştu.
“GÖNÜLLÜLERİN KARARINDA AİLELERİ DE ETKİLİ OLABLİYOR” <br> <br> Bu çalışmaya katılmanın tamamen gönüllülük esasına dayandığını belirten Prof. Dr. Korten, “Örneğin bir gönüllümüz ailesi istemediği için vazgeçti çalışmaya katılmaktan. Kendisi çok istekliydi. Bazen olabiliyor böyle şeyler. Sosyal faktörler de etkili olabiliyor. Bu gönüllülerimizi ilk etapta 120 gün yani 4 ay boyunca periyodik olarak takip edeceğiz PCR ve antikor testleri ile. Yani yaklaşık ayda bir kez PCR ve antikor testleri uygulanacak. <br> <br> Ama bu arada herhangi bir şekilde hastalanırlarsa hemen değerlendirmeye alınacaklar. Daha sonra da 1 yıl boyunca güvenlik açısından telefonla takip edilecekler. Aşıya ait herhangi bir advers (yan etki) olayı gelişti mi gelişmedi mi diye bakılacak” dedi.
“İLK SONUÇLARINA GÖRE YÜZDE 99’UN ÜZERİNDE ANTİKOR OLUŞTURUYOR” <br> <br> Aşıların piyasaya çıkabilmesinde en önemli kısmın etkinlik ve güvenlik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Korten, sözlerini şöyle noktaladı: <br> <br> “Buradaki sonlanım noktası gönüllünün hastalık geçirdiğinin belirlenmesi. Bunu da genelde yine polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile bakacağız. Antikorlar zaten aşı ile oluşuyor. Onları da bütün çalışmada bu 13 bin kişide, ilk 1000 kişisinde, (daha önce yapılmış antikor çalışmaları ama ayrıca bizim ülkemizde de yapılacak), ne kadar antikor oluşturuyorlar ona bakılacak...
Yüzde 99'un üstünde antikor oluşturuyor bu aşı, buna dair yeniden bizde de ek bir bilgi olarak bu elde edilecek. Önemli olan oluşan bu antikorların koruyuculuk sağlayıp sağlamayacağını anlamak için biz bu çalışmayı yapıyoruz. Yani bir aşının (uygulanan toplam gönüllüler arasında) en az yüzde 50 koruyuculuk sağlaması gerekiyor ki, faydalı bir aşı olarak değerlendirilebilsin. Yüzde 50'nin altındaysa, ki birçok aşı çalışması yapılıyor, o aşının pek şansı kalmıyor. Dünya Sağlık Örgütü bunu söylüyor, herhangi bir aşı adayının iyi bir aşı olarak kabul edilebilmesi için en az yüzde 50 barajını aşması gerekiyor. Bu tabii ki 70-80-90 olursa, çok daha iyi olur. Ama bir taraftan bir de yan etki durumu var. Örneğin yüzde 80 etkili bir aşının çok yan etkisi olur, ama yüzde 60 etkili bir aşının çok daha az yan etkisi olabilir. O zaman tercih, kişilere ya da o ülkenin otoritesine kalacak.”
“EN BAŞTAN BERİ İSTİYORDUM, AİLEME DE SÖYLEMİŞTİM” <br> <br> Gönüllü olarak aşı çalışmasına katılan sağlık çalışanlarından Dilara Erişen (32), Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi pediatri yoğun bakımda ebe olarak çalıştığını söyleyerek şunları anlattı: <br> <br> “Daha önceden de aslında düşünüyordum gönüllü olmayı. Çünkü aylardır bütün dünya aslında bu pandeminin içindeyiz. Hepimiz acı haberler alıyoruz, gerek çevremizden gerek ailemizden. Bu yüzden hep çalışmaları yakından takip etmeye çalışırım elimden geldiğince ve ülkemizin de desteklediği bir çalışma olduğunda gönüllü olacağımı zaten başta eşim olmak üzere tüm aileme ilk baştan beri direkt söylemiştim...
Daha sonra hastanemizin de bu çalışmalarda yer alacağını öğrenince, ilk gün hemen direkt iletişime geçtim koordinatörlükle. Hemen randevu işlemlerimizi ayarladık, testlerimizi tamamladık ve aşı için uygun olup olmadığımıza bakıldı. Uygunluğumuz kanıtlandıktan sonra da bugün sizin de gördüğünüz gibi ilk dozumuzu vurulduk. Bundan sonra da eskisi gibi korunmaya tabii ki devam edeceğiz. Çünkü henüz bu aşının etkin olup olmayacağını bilmiyoruz...
Hiçbir garantisi yok şu anda yani. O yüzden tedbiri elden bırakmayacağız. Çalışmalar sonuçlanır ve tamam bu aşı koruyucu ve güvenli diye tüm dünyada ilan edilir, ondan sonra tedbirleri elden bırakabiliriz. Kapıyı aralamaya bakıyor bu virüs vücudumuzda girmek için. Biz de o kapıyı elimizden geldiğince sıkıca kapalı tutmaya çalışıyoruz. Aşı çalışmaları sonuç verdiğinde o kapıyı sonuna kadar açabiliriz.”
Koronavirüs aşısında İstanbul’da ilk gönüllü aşılamaları yapıldı
Çin'de geliştirilen aşının 16 Eylül'de ilk kez Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başlayan Faz 3 klinik araştırmaları için İstanbul'da ilk gönüllü aşılamaları yapıldı. Marmara Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gönüllü 4 sağlık çalışanına aşı uygulandı.
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13 Nisan 2020 tarihinden bu yana hizmet veren COVID-19 Moleküler Laboratuvarı, hastalığın tanı, tedavi ve filyasyonunda doğru ve hızlı tanıya destek verebilmek için Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde üniversitenin imkânları kullanılarak hayata geçirildi.
Kurulduğu günden bu yana laboratuvar Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen ve COVID-19 yetkilendirilmiş laboratuvarlarının katıldığı ISOIEC 17043: 2010 standartlarında hizmet veren bağımsız kuruluş MOTAKK Dış Kalite Kontrol Programı'na dahil oldu.
aboratuvarda, bu kapsamda MOTAKK tarafından gönderilen dış kalite kontrol örnekleri çalışıldı. MOTAKK, Türkiye genelinde yetkilendirilmiş 132 laboratuvarı değerlendirdiği raporunda Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Covid-19 Moleküler Laboratuvarı'nın, yüzde 100 başarı gösteren iki laboratuvardan biri olduğunu açıkladı.
'14 BİN ÖRNEK ÇALIŞTIK' <br> <br> Günde yaklaşık 500 test yapan Covid-19 Laboratuvar sorumlusu ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gönül Aslan, değerlendirmenin ardından negatiflere negatif, pozitiflere pozitif diyen 2 laboratuvardan biri olduklarını belirterek, Üniversitemiz adına, ülkemiz adına böyle bir sonuç elde etmek çok mutlu etti bizi. Umarım çalışmalarımız bundan sonra da kesin sonuçlarla devam eder...
Başladığımız günden beri yaklaşık 14 bin örnek çalıştık. Son aylarda test sayımız arttı. Önceleri test kapasitemiz çok düşüktü ama haziran ayının sonundan itibaren örnek sayılarımız artınca test kapasitemizi artırdık...
Bu yapılan dış kalite kontrol çalışmalarına bakarsak Mersin Üniversitesi covid laboratuvarı, yüzde 100 sonuç veren iki laboratuvardan biri olarak tayin edilmiş. Tüm ekibime ve bize desteklerinden dolayı yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Ülkemizde herkes pandemiye karşı özveriyle çalıştı. Doğru sonuçlar vermeye çalışıyoruz dedi.
'YÜZDE 100 ORANINDA DOĞRU CEVAPLANDIRDIK' <br> <br> Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Tezcan Ülger de laboratuvara gelen testlerin karışık olduğunu ifade ederek, Bize gelen testler arasında yüksek oranda virüs içeren örnekler de düşük oranda virüs içeren örnekler de vardı. Bize gönderdikleri örnekleri yüzde yüz oranında doğru cevaplandırdık...
Bu durum içimizi rahatlatıyor. Yüksek virüs içeren örnekleri zaten pozitif olarak bulacaktık ama önemli olan düşük virüs yüklü olanları bulabilmekti. Bunu kaçırmadan bulabilmek Covid-19 laboratuvarı olarak çok önemliydi. Burada çalışma arkadaşlarımızın katkısı çok önemliydi diye konuştu.
Bu laboratuvarda koronavirüs testi sonuçlarının kesinlik oranı yüzde 100
Bu laboratuvarda koronavirüs testi sonuçlarının kesinlik oranı yüzde 100
Bu laboratuvarda koronavirüs testi sonuçlarının kesinlik oranı yüzde 100
Türkiye'de mart ayında başlayan koronavirüs pandemisi ile mücadelede etkin faaliyet gösteren Mersin Üniversitesi COVID-19 Laboratuvarı'nın başarısı, bağımsız dış kalite kontrol program sağlayıcısı MOTAKK tarafından da tescillendi. Laboratuvar, Türkiye genelinde 132 laboratuvarın değerlendirilmesi sonucunda, yüzde 100 başarı gösteren iki laboratuvar arasında yer aldı.
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Columbia Üniversitesi iş birliğiyle üretilen Care222, 254 nanometre dalga boyunda UV yayan geleneksel cihazların aksine, insana zararsız 222 nanometrelik UV yayıyor.
Mikropları öldürürken insanlara zarar vermeyen cihaz, yüksek riskli otobüs, tren, asansör ve ofis ortamlarının dezenfekte edilmesinde kullanılacak.
Ortamın tavanına asılan Care222, 2,5 metre mesafeden havadaki virüs ve bakterilerin yüzde 99’unu 7 dakikada etkisiz hale getiriyor.
Kyodo ajansına göre, dünyada türünün ilk örneği kabul edilen cihaz, 222 nanometre dalga boyunda deri yüzeyine ve göze nüfuz etmeyerek genetik kusurlara yol açmıyor.
Ushio, 222 nanometrelik UV'nin insan için zararsız olduğunu tarafsız testlerde Hiroşima Üniversitesince onaylandığını bildirdi.
300 bin yen (2 bin 860 dolar) fiyat etiketli 1,2 kilogram ağırlıklı Care222 için şimdilik sadece sağlık kurumlarından sipariş alınabiliyor.
Öte yandan firma, Care222 emitörlerinin monte edileceği genel amaçlı ampul üretimi için Toshiba ile proje yürüttüğünü açıkladı.
Japonlar geliştirdi: Koronavirüsü yedi dakikada etkisiz hale getiriyor
Koronavirüs salgınında vaka sayıları dünya genelinde yeniden artışa geçerken dikkat çeken bir icat Japoya'dan geldi. Japon ışık ekipmanı üreticisi Ushio, insana zarar vermeden yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yok eden cihaz üretti. Ortamın tavanına asılan Care222, 2,5 metre mesafeden havadaki virüs ve bakterilerin yüzde 99'unu 7 dakikada etkisiz hale getiriyor.
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Kütahya’da koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi yoğun bakım servisinde ölümle yaşam arasındaki mücadeleleri görüntülendi.
Covid-19 hastalarının tedavisi için giydikleri koruyucu tulum, maske ve kıyafetlerin içinde saatlerce ter döken sağlık çalışanları ailelerinden de aylardır uzakta yaşıyor. Hava almadığı için terden dakikalar içinde sırılsıklam olan kıyafetlerle çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanları birbirlerini tulumların üzerine yazdıkları isimlerine bakarak tanıyabiliyor.
Pandemi yoğun bakım servisinde bir haftadır tedavi gördüğünü söyleyen ve yaşadıklarını anlatan bir hasta, “15 gün evde yattım. Korona olduğumuzu bilmiyorduk. Hastanede öğrendik. Hastaneye Cuma günü yattık ve bir hafta geçti. Çok kötü bir hastalık. Allah herkese yardım etsin. Ölümcül bir hastalık. Herkes dikkat edecek. Hala bir şey olmaz diyenler var, çok yanlış. Bu adamı öldürüyor. Hastanedeki tedavi çok iyi. Doktorundan hemşiresine kadar hepsinden Allah bin kere razı olsun.
Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun. Çünkü hastanelerimizi çok güzel yapmış. Bizimle çok güzel ilgileniyorlar. Evimizde bu hizmeti veremezler” dedi.
Salgınla mücadelede en ön cephede savaşan sağlık görevlilerden Fatih Kara, pandemi sürecinin başından beri yoğun bakımda çalıştığını söyledi. Kara, “Çok zor ve kötü bir hastalık. Hastalarımız genelde boğularak vefat ediyor. İlk etapta yürüyerek iyi bir şekilde geliyorlar ama başlangıç aşamasından 2 gün içerisinde çok aşırı şekilde kötüleşiyorlar. Biz canla başla mücadele etmeye çalışıyoruz ama çoğu zaman çabalarımız da yetersiz oluyor. Hastalık çok küçük yaşlara kadar düştü.
Daha yeni 27 yaşındaki bir gencimizi kaybettik. Hastanedeki eczane çalışanımız bir abimizi kaybettik. Çember daralıyor. Artık hastalarımızın yaş ortalamaları da düştü. O yüzden herkes dikkat etsin. Rahat nefes alabilmek dünyanın en güzel duygusu” diye konuştu.
Hastaneye pandemi döneminin başında atanan ve yoğun bakımda çalışmaya başlayan hemşire Zeynep Türkoğlu ise, herkesin koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi. Hastanelerde çok zor zamanların yaşandığını ifade eden Türkoğlu, “Pandemi yoğun bakımda çalışıyorum.
6 ay önce atandım ve pandemi yoğun bakımda çalışmaya başladım. Gerçekten ilk günlerde çok zordu. Bir süre sonra alıştık. Bu süreçte 6 aydır ailemi göremiyorum. Bu yüzden herkesten isteğimiz daha dikkatli olalım. Göründüğü kadar kolay bir şey değil. Burada çok zorluklar içinde çalışıyoruz. Bütün halkımızdan anlayış bekliyoruz” dedi.
Yoğun bakımdaki sağlık çalışanlarının koronavirüs mücadelesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi yoğun bakım servisinde yatan hastaları hayatta tutmak için sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelesi devam ediyor. Hastaneye pandemi döneminin başında atanan hemşire Zeynep Türkoğlu (24), “6 ay önce atandım ve pandemi yoğun bakımda çalışmaya başladım, 6 aydır ailemi göremiyorum. Bu yüzden hepinizden isteğimiz daha dikkatli olalım. Göründüğü kadar kolay bir şey değil. Burada çok zorluklar içinde çalışıyoruz. Bütün halkımızdan anlayış bekliyoruz" dedi.