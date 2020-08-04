Koronavirüse dair yeni bir araştırma: Virüsten kurtulanlar da psikiyatrik bozukluklara rastlanıyor

Yurt dışında yapılan bir arıştırmaya göre koronavirüs için tedavi edildikten sonra 402 hasta gözlem altında tutuldu. Hastaların yüzde 55'inde en az bir psikiyatrik bozukluğuolduğu bulundu.

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), anksiyete, uykusuzluk, depresyon veya kompulsif semptomların koronavirüsü atlatan hastalarda görülen psikiyatrik rahatsızlıklardan bazıları.

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Milano'daki San Raffaele hastanesindeki uzmanların aktardığına göre vakaların yüzde 28'inde travma sonrası stres bozukluğu (TSSB),yüzde 31'inde depresyon ve yüzde 42'sinde anksiyete olduğu görüldü. Ek olarak hastaların yüzde 40'ında uykusuzluk ve yüzde 20'sinde obsesif kompulsif (OC) semptomlar yakalandı.

Bulgular virüsün psikolojik etkilerihakkındaki endişeleri artırdı.

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Kadınlar psikolojik olarak daha fazla acı çekiyor

265 erkek ve 137 kadın hasta üzerinde yapılan araştırmaya göre Covid'den erkeklerden daha az ölme olasılığı olan kadınların psikolojik olarak erkeklerden daha fazla acı çektiğini buldu.

Daha önce psikiyatrik tanısı pozitif olan hastalar da psikiyatrik bozukluk öyküsü olmayanlardan daha fazla acı çekti.

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