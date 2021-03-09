Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti: Böyle bir şeyin geleceği hiç aklıma gelmezdi

KSÜ Tıp Fakültesi Kütüphanesi sorumlusu öğretim görevlisi Metin Çuhadar, kasım ayında koronavirüse yakalandı. Tedavinin ardından sağlığına kavuşarak, tekrar işine dönen Çuhadar'ın 2 ay sonra sol gözü görme yetisini kaybetti. Görev yaptığı fakültenin göz polikliniğine müracaat eden Çuhadar'ı muayene eden KSÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özdemir, Çuhadar'ın geçirdiği koronavirüsün göz damarlarında tıkanıklığa neden olduğunu, bu nedenle de görme yetisini kaybettiğini belirledi.

DHA

"KORONAVİRÜSTEN DOLAYI BAŞIMA BÖYLE BİR ŞEYİN GELECEĞİ HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

4 çocuk babası Metin Çuhadar, koronavirüsü çok rahat atlattığını, tedavi süresince de doktorun tüm uyarılarına uyup verdiği ilaçları da kullandığını söyledi. Daha önce gözüyle ilgili hiçbir rahatsızlık yaşamadığını, sol gözünün birden karardığını ifade eden Metin Çuhadar, koronavirüse yakalanması ve sonrasında yaşadıklarını şöyle anlattı:

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"Koronavirüse kasım ayının başında yakalandım. 15 gün karantinada kaldık. 3 Şubat'ta gözümde güneş ışığı gibi bir şeyler parladı. İkinci gün görme kaybı başladı. Sonra KSÜ Tıp Fakültesi Göz Polikliniği'ne muayeneye geldim, damar tıkanıklığı teşhisi koydular ve oksijen tedavisine yönlendirdiler beni. 20 seans almama rağmen açılmadı, tekrar geldim ve düzelmeyeceğini öğrendik. Göz kapandı tamamen. Görme kaybının Covid'in kanı koyulaştırmasından dolayı pıhtı atmasından, göz damarlarının tıkaması nedeniyle olduğunu biliyoruz. Koronavirüsten dolayı başıma böyle bir şeyin geleceği hiç aklıma gelmezdi. Çünkü koronavirüsü çok hafif atlattım, neredeyse nezle gibiydi, grip gibi bile değildi. Ama sonuçta böyle bir vakayla karşılaştık. Ağrı acı olmadı, sadece gözde görme kaybı oldu, 2 gün içinde tamamen gitti."

DHA

"VİRÜSÜN YOL AÇTIĞI EMBOLİLERDEN DOLAYI GÖZDEKİ DAMALAR TIKANIYOR"

Prof. Dr. Gökhan Özdemir ise, koronavirüsün tüm vücutta emboliler (damar tıkanıklığı) oluşturarak tüm damarları tıkadığını ve buna bağlı olarak da tahribat meydana geldiğini söyledi. Koronavirüsün gözde pek çok dokuyu etkileyebilen bir hastalık olduğunu kaydeden Özdemir, şöyle devam etti:

"Hastamız, tam görme kaybından yakınıyordu. Yaklaşık 2 ay öncesinden Kovid'i geçirmiş, atlatmış ve iyileştikten bir ay sonra bir gözünde kalıcı görme kaybıyla karşımıza çıktı. Hastayı muayene ettiğimizde bir gözünü besleyen arterde, santral retinal arterinde tıkanıklık ve buna bağlı olarak kalıcı görme kaybını fark ettik. Covid, vücuttaki tüm organları etkileyip zarar verdiği gibi gözlere de zarar verebilir ve genellikle de verdiği zarar damar tıkanıklığı yüzünden oluyor. Virüsün yol açtığı kardiyovasküler komplikasyonlar ve embolilerden dolayı gözdeki damarlar tıkanıyor. Çünkü bu virüsün insan metabolizmasına verdiği zarar, son derece komplike ve karmaşık. Bu, virüsün hastalık sürecinde sitokin fırtınası gibi pek çok olay söz konusu ve bu tür sitokin fırtınası gibi benzer olayların insan vücudunda emboli yapması söz konusu. Bu emboliler hangi organda olursa o organın dizfonksiyonu olarak karşımıza çıkabiliyor. Muhtemelen bu sitokin fırtınasına benzer olayların gözümüzdeki embolileri de tetiklediğini, varsaymak doğru olabilir. Ne yazık ki bu tablo, geri dönüşümsüz bir tablo. Bu koronavisün yol açtığı arter tıkanıklığına bağlı geri dönüşümsüz ve kalıcı bir görme kaybına yol açıyor. Bu da hastalarımız için çok olumsuz bir durum."

DHA

"HASTALIĞI NE KADAR HAFİF GEÇİRİRLERSE GEÇİRSİNLER KENDİLERİNE VERİLEN İLAÇLARI KULLANSINLAR"

Damaların, dokulara besin ve oksijen taşıdığını ve bu nedenle de hayati önem taşıdığını ifade eden Gökhan Özdemir, damalarda meydana gelebilecek emboli, yani tıkanma nedeniyle dokuların beslenemediğini, buna bağlı olarak da dokularda tahribat yaşandığına dikkat çekti.

Gözlerdeki embolilerin daha mikro emboli olduğunu, bunun da gözdeki dokularda tahribat yaratarak görme kaybına yol açtığını belirten Özdemir, koronavirüs hastalarını da uyararak, "Koronavirüs tanısı alan hastalarımız, hastalığı ne kadar hafif geçirirlerse geçirsinler kendilerine verilen ilaçları kullansınlar. Çünkü bu ilaçlar, ileride bir takım komplikasyonların gerçekleşmesini engelleyecektir. Bazen hastalarımız 'Hastalığı çok ciddi geçirmiyorum, semptomlarım çok hafif o zaman bu ilacı yutmasam da olabilir' diye düşünebiliyorlar. Bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Ne kadar hafif geçirirlerse geçirsinler muhakkak hekimler tarafından kendilerine verilen ilaçları kullanmalarında fayda var" dedi.