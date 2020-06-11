Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Koronavirüs tanısı, çok erken yapılan RT-PCR testlerinde hatalı olarak negatif çıkabilir
BİLİMSEL GELİŞMELER

Koronavirüs tanısı, çok erken yapılan RT-PCR testlerinde hatalı olarak negatif çıkabilir

Bu testlerden en iyi performans semptomlar görüldükten 3 gün sonra alınıyor. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) enfekte olan kişilere çok erken yapılan testin hatalı negatifle sonuçlanabileceği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Johns Hopkins Üniversitesinin viral genetik bulguyu tespit eden RT-PCR testleriyle ilgili daha önce yapılan 7 araştırmadan edinilen veriyi değerlendirdiği çalışmanın ayrıntıları "Annals of Internal Medicine" dergisinde yayımlandı.

  • Hastaneye kaldırılanlar dahil kişilerden pamuklu çubukla alınan 1330 solunum yolu örneği üzerinde yapılan inceleme, erken yapılan testlerin hatalı negatifle sonuçlanabileceğini, bu testlerden en iyi performansın semptomlar görüldükten 3 gün sonra alındığını ortaya koydu.

RT-PCR testlerinde hatalı negatif sonucunun, pamuklu çubuğun virüsle enfekte olmuş hücreleri yakalayamaması ya da virüs seviyelerinin çok düşük olması halinde çıktığına işaret edildi.

İkinci dalgaya hazırız: Salgınla mücadele için harcanan tutar 600 milyon TL’yi aştı
KORONAVİRÜS
İkinci dalgaya hazırız: Salgınla mücadele için harcanan tutar 600 milyon TL’yi aştı

Negatif test hiçbir şeyin garantisi değil

Uzmanlar, bu testlerden enfeksiyondan 8 gün, semptomların görülmesinden de 3 gün sonra yapılmaları durumunda en başarılı sonucun alındığını, bu durumda bile hatalı negatif oranının yüzde 20 olduğunu hesap etti.

Bakan Varank, TVNET'te ilk kez yerli tanı kitini tanıttı
TEKNOLOJİ
Bakan Varank, TVNET'te ilk kez yerli tanı kitini tanıttı
  • Koronavirüs ile enfekte olduktan 4 gün sonra yapılan RT-PCR testlerinde ise hatalı negatif oranının yüzde 67'ye çıkabileceği kaydedildi.

Çalışma ekibinden Lauren Kucirka, "Negatif test, kişide semptomlar görülse de görülmese de virüsle enfekte olmadıklarını garanti etmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Vaka sayısı artan kent için kritik uyarı: Verdiğimiz mücadele boşa gidebilir
KORONAVİRÜS
Vaka sayısı artan kent için kritik uyarı: Verdiğimiz mücadele boşa gidebilir
Abone Ol Google News
Libya petrolüTürkiyenin ihtiyacını karşılar

Libya petrolü
Türkiye'nin ihtiyacını karşılar

​Sömürgeciler gibi değil, her iki tarafın da kazanacağı plan masada.
Bu mu nimete saygı

Bu mu nimete saygı

Korona kurallarına uymayan pazarcılar sebzeleri yerlere saçtı.
CHP ve İYİ Partirahat bir nefes aldı

CHP ve İYİ Parti
rahat bir nefes aldı

"Artık kapalı kapılar ardında ittifak yok" derken yanlış anlaşıldık.
Bu da<br>İYİ Parti'nin adayı

Bu da
İYİ Parti'nin adayı

Siyaset ve oyunculukta kaybeden Kınay, muhabire saldırdı.

​Uçakların yönünü değiştirten kule planlanandan hızlı tamamlandı.

Hakkında çıkan iddialara Yeni Şafak canlı yayınında açıklık getirdi.

Şampiyonlar Ligi finali için kritik açıklama.

​​Bakan Çavuşoğlu Fatih'in vasiyetini canlı yayında gösterdi.

​Kandil'de saklandığını zanneden üst düzey terörist burada vuruldu.

​Dolandırıcıların yeni hedefi kredi destek paketleri...

Erken tedbir alsaydık ölüm sayısı yarısına inebilirdi.

​Öcalan'ın en yakınındaki teröristi MİT buldu TSK vurdu.

​Rusya ve BAE çöküşü durdurmayınca yeni arayışlara girdi.

​ABD'de eylemler tırmanıyor, Trump geri adım atmıyor.

​Albayrak Grubu yatırımlarına son hızla devam ediyor.

​Türkiye ile aynı saftalar: Hafter'in değil Serrac'ın yanındayız.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.