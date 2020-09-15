İngiliz doktorlar Kovid-19'lu hastalar üzerinde 'antikor kokteyli' denemeye hazırlanıyor

İyileşen koronavirüs hastalarından alınan antikorların diğer Kovid-19 hastaları için şifa olduğu biliniyor. Birleşik Krallık'taki doktorlar, Kovid-19'lu hastalar üzerinde deneysel bir 'antikor kokteyli' ilacı denemeye hazırlanıyor.

Steroid deksametazonun hastaların hayatını kurtarabileceğini keşfeden Britanya'daki öncü RECOVERY denemesinin arkasındaki Oxford Üniversitesi ekibi, çalışmalarına en yeni ilaveyi açıkladı.

Amerikan biyoteknoloji şirketi Regeneron tarafından yapılan REGN-COV2 adlı deneysel ilaç Kovid-19 tedavisi için kullanılacak.

KORONAVİRÜS Horlayan kişilerin koronavirüs olduklarında hayatlarını kaybetme oranları daha yüksek

Antikor kullanılarak yapıldı

REGN-COV2, genetik olarak tasarlanmış farelerde ve hastalıktan kurtulmuş gerçek Kovid-19 hastalarında bulunan, bağışıklık sistemi tarafından doğal olarak üretilen hastalıkla savaşan maddeler olan antikorlar kullanılarak yapılır.

Bilim insanları, terapinin insanlara hastalığı kurtulanlarla aynı beceriyi vereceğini umuyor.

KORONAVİRÜS Koronavirüs bıraktığı hasarlara dair yeni bir araştırma: New York'taki bir hastanede Kovid-19 hastalarının yarısı diyalize bağlandı

En az 2 bin kişi üzerinde denenecek

Denemenin bir parçası olarak Birleşik Krallık'taki 176 hastanede en az 2 bin kişiye tedavi verilecek ve bu tedavi, iyileşmelerini aynı bakımı alan ancak ilaç kullanmayan kişilerle karşılaştıracak.

Şu anda hiçbir ilaç Kovid-19'u iyileştiremiyor, ancak steroidler deksametazon ve hidrokortizonun en ağır hastalar arasında ölüm riskini azaltabildiği gösterildi.

KORONAVİRÜS Koronavirüse dair yeni bir araştırma: Virüsten kurtulanlar da psikiyatrik bozukluklara rastlanıyor

Ölüm oranı hala çok yüksek

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Peter Horby, "Bir tedavinin, deksametazonun Kovid-19 hastalarına fayda sağladığını keşfettik ama ölüm oranı hala çok yüksek, bu yüzden başkalarını aramaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Özel olarak tasarlanmış ilk ilaç olacak

RECOVERY denemesi, REGN-COV2 gibi araştırma ilaçları ümit vaat ettiğinde hızla test edilebilecek şekilde özel olarak tasarlandığını belirten Horby, "REGN-COV2'nin büyük ölçekli bir randomize klinik çalışma bağlamında güvenli ve etkili olup olmadığını görmek için sabırsızlanıyoruz. Kovid-19 için bir tedavi olarak işe yarayıp yaramadığından emin olmanın tek yolu bu. REGN-COV2, RECOVERY denemesinde test edilecek olan koronavirüs için özel olarak tasarlanmış ilk ilaç olacak" dedi.

REKLAM

KORONAVİRÜS Yeni araştırmada ortaya çıktı: Koronavirüs hastaları 11. günün ardından bulaşıcı değil