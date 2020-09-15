İngiliz doktorlar Kovid-19'lu hastalar üzerinde 'antikor kokteyli' denemeye hazırlanıyor

İyileşen koronavirüs hastalarından alınan antikorların diğer Kovid-19 hastaları için şifa olduğu biliniyor. Birleşik Krallık'taki doktorlar, Kovid-19'lu hastalar üzerinde deneysel bir 'antikor kokteyli' ilacı denemeye hazırlanıyor.
Steroid deksametazonun hastaların hayatını kurtarabileceğini keşfeden Britanya'daki öncü RECOVERY denemesinin arkasındaki Oxford Üniversitesi ekibi, çalışmalarına en yeni ilaveyi açıkladı.
Amerikan biyoteknoloji şirketi Regeneron tarafından yapılan REGN-COV2 adlı deneysel ilaç Kovid-19 tedavisi için kullanılacak.
Antikor kullanılarak yapıldı
REGN-COV2, genetik olarak tasarlanmış farelerde ve hastalıktan kurtulmuş gerçek Kovid-19 hastalarında bulunan, bağışıklık sistemi tarafından doğal olarak üretilen hastalıkla savaşan maddeler olan antikorlar kullanılarak yapılır.
Bilim insanları, terapinin insanlara hastalığı kurtulanlarla aynı beceriyi vereceğini umuyor.
En az 2 bin kişi üzerinde denenecek
Denemenin bir parçası olarak Birleşik Krallık'taki 176 hastanede en az 2 bin kişiye tedavi verilecek ve bu tedavi, iyileşmelerini aynı bakımı alan ancak ilaç kullanmayan kişilerle karşılaştıracak.
Şu anda hiçbir ilaç Kovid-19'u iyileştiremiyor, ancak steroidler deksametazon ve hidrokortizonun en ağır hastalar arasında ölüm riskini azaltabildiği gösterildi.
Ölüm oranı hala çok yüksek
Oxford Üniversitesi'nden Profesör Peter Horby, "Bir tedavinin, deksametazonun Kovid-19 hastalarına fayda sağladığını keşfettik ama ölüm oranı hala çok yüksek, bu yüzden başkalarını aramaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Özel olarak tasarlanmış ilk ilaç olacak
RECOVERY denemesi, REGN-COV2 gibi araştırma ilaçları ümit vaat ettiğinde hızla test edilebilecek şekilde özel olarak tasarlandığını belirten Horby, "REGN-COV2'nin büyük ölçekli bir randomize klinik çalışma bağlamında güvenli ve etkili olup olmadığını görmek için sabırsızlanıyoruz. Kovid-19 için bir tedavi olarak işe yarayıp yaramadığından emin olmanın tek yolu bu. REGN-COV2, RECOVERY denemesinde test edilecek olan koronavirüs için özel olarak tasarlanmış ilk ilaç olacak" dedi.