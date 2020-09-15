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Koronavirüs İngiliz doktorlar Kovid-19lu hastalar üzerinde antikor kokteyli denemeye hazırlanıyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

Koronavirüs tedavisinde yeni bir ilaç: Kovid-19'lu hastalar üzerinde 'antikor kokteyli' denenecek

İngiliz doktorlar Kovid-19'lu hastalar üzerinde 'antikor kokteyli' denemeye hazırlanıyor

Oxford Üniversitesi bilim insanları, koronavirüs hastalığını tedavi edip etmediğini görmek için hastanede yatan hastalar üzerinde özel yapım Kovid-19 'antikor kokteyli' ile ilgili ilk büyük denemeyi gerçekleştirmeyi planlıyor. Gerçek iyileşmiş hastalardan alınan bağışıklık sistemi antikorları kullanılarak geliştirilen REGN-COV2 isimli tedavisi İngiltere hastanelerinde 2 bin kişi üzerinde denenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Koronavirüs
Koronavirüs

İyileşen koronavirüs hastalarından alınan antikorların diğer Kovid-19 hastaları için şifa olduğu biliniyor. Birleşik Krallık'taki doktorlar, Kovid-19'lu hastalar üzerinde deneysel bir 'antikor kokteyli' ilacı denemeye hazırlanıyor.

Steroid deksametazonun hastaların hayatını kurtarabileceğini keşfeden Britanya'daki öncü RECOVERY denemesinin arkasındaki Oxford Üniversitesi ekibi, çalışmalarına en yeni ilaveyi açıkladı.

Amerikan biyoteknoloji şirketi Regeneron tarafından yapılan REGN-COV2 adlı deneysel ilaç Kovid-19 tedavisi için kullanılacak.

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Antikor kullanılarak yapıldı

REGN-COV2, genetik olarak tasarlanmış farelerde ve hastalıktan kurtulmuş gerçek Kovid-19 hastalarında bulunan, bağışıklık sistemi tarafından doğal olarak üretilen hastalıkla savaşan maddeler olan antikorlar kullanılarak yapılır.

Bilim insanları, terapinin insanlara hastalığı kurtulanlarla aynı beceriyi vereceğini umuyor.

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En az 2 bin kişi üzerinde denenecek

Denemenin bir parçası olarak Birleşik Krallık'taki 176 hastanede en az 2 bin kişiye tedavi verilecek ve bu tedavi, iyileşmelerini aynı bakımı alan ancak ilaç kullanmayan kişilerle karşılaştıracak.

Şu anda hiçbir ilaç Kovid-19'u iyileştiremiyor, ancak steroidler deksametazon ve hidrokortizonun en ağır hastalar arasında ölüm riskini azaltabildiği gösterildi.

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Ölüm oranı hala çok yüksek

Oxford Üniversitesi'nden Profesör Peter Horby, "Bir tedavinin, deksametazonun Kovid-19 hastalarına fayda sağladığını keşfettik ama ölüm oranı hala çok yüksek, bu yüzden başkalarını aramaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Özel olarak tasarlanmış ilk ilaç olacak

RECOVERY denemesi, REGN-COV2 gibi araştırma ilaçları ümit vaat ettiğinde hızla test edilebilecek şekilde özel olarak tasarlandığını belirten Horby, "REGN-COV2'nin büyük ölçekli bir randomize klinik çalışma bağlamında güvenli ve etkili olup olmadığını görmek için sabırsızlanıyoruz. Kovid-19 için bir tedavi olarak işe yarayıp yaramadığından emin olmanın tek yolu bu. REGN-COV2, RECOVERY denemesinde test edilecek olan koronavirüs için özel olarak tasarlanmış ilk ilaç olacak" dedi.

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Ülke genelinde yapılacak antikor testleri başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen ekipler, TVNET canlı yayınında antikor testini uygulamalı olarak gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde antikor testinin 81 ilde başlatılmasıyla ilgili olarak, 'Bu testin kimlere yapılacağı şu an belli. Sadece PCR değil kan örneklerine de bakılmış olacak. Bütün Türkiye için bu planlandı. İki hafta içerisinde 81 ilde bitmiş olacak' ifadelerini kullanmıştı.
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