Koronavirüs Koronavirüs vaka sayısı yeniden bin 500 seviyesine düştü
TÜRKİYE

Koronavirüs vaka sayısı yeniden bin 500 seviyesine düştü

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yedi kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, bin 534 yeni vaka olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Koronavirüs vaka sayısı yeniden bin 500 seviyesine düştü
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 13 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 534 vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 oldu. Bir günde toplam 134 bin 27 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 673 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,47 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,17 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 620 bin 847’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı ise sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

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