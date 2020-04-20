Koronavirüs Koronavirüse yakalanan Kırklareli Valisinden sevindiren haber İkinci testi negatif çıktı
TÜRKİYE

Koronavirüse yakalanan Kırklareli Valisi'nden sevindiren haber: İkinci testi negatif çıktı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in 31 Mart’ta koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan ikinci test, negatif çıktı. Bilgin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Kırklareli Valisi Osman Bilgin
Kırklareli Valisi Osman Bilgin

Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in, 31 Mart günü yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

İZOLASYON SAĞLAYARAK KİMSEYLE TEMAS ETMEDİ

Vali Bilgin, o günden sonra Vali Konağı’nda izolasyon sağlayarak, kimseyle temas etmedi. Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı valilik görevini resmi olarak sürdürürken, Vali Bilgin’e ikinci kez test yapıldı.

  • Bu testin negatif çıkması üzerine Vali Bilgin’in görevine dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Vali Bilgin'in genel sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
GÜNDEM
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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