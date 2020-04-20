Koronavirüse yakalanan Kırklareli Valisi'nden sevindiren haber: İkinci testi negatif çıktı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in, 31 Mart günü yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
İZOLASYON SAĞLAYARAK KİMSEYLE TEMAS ETMEDİ
Vali Bilgin, o günden sonra Vali Konağı’nda izolasyon sağlayarak, kimseyle temas etmedi. Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı valilik görevini resmi olarak sürdürürken, Vali Bilgin’e ikinci kez test yapıldı.
- Bu testin negatif çıkması üzerine Vali Bilgin’in görevine dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Vali Bilgin'in genel sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.