Koronavirüs Kovid-19 geçiren kişiler taburcu edildikten 2 ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşayabiliyor
BİLİMSEL GELİŞMELER

Kovid-19 geçiren kişiler taburcu edildikten 2 ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşayabiliyor

İtalya'da yürütülen yeni bir araştırma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirmiş kişilerin, taburcu edildikten iki ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşadığını ortaya koydu.

Haber Merkezi AA
Kovid-19 geçiren kişiler taburcu edildikten 2 ay sonra bile bilişsel ve davranışsal sorunlar yaşayabiliyor
Arşiv

Avrupa Nöroloji Akademisinin (EAN) 7. Kongresi'nde sunulan araştırma raporunda, Kovid-19 hastalarının nörobilişsel yeteneklerinin test edilmesi için taburcu edildikten iki ay sonra beyin MR'larının çekildiği belirtildi.

Çalışmada,hastaların yüzde 50'sinden fazlasının bilişsel sorunlar, yüzde 16'sının çalışma belleğini yönetme, esnek düşünme ve bilgi işlemeyle ilgili sorunlar, yüzde 6'sının görsel-uzamsal sorunlar yaşadığı, yüzde 6'sında hafızayla ilgili problemler ve yüzde 25'inde tüm bunların kombinasyonunun görüldüğü kaydedildi.

Bilim insanlarından mRNA aşılarıyla ilgili açıklama: Kovid-19'a karşı uzun süreli koruma sağlıyor
KORONAVİRÜS
Bilim insanlarından mRNA aşılarıyla ilgili açıklama: Kovid-19'a karşı uzun süreli koruma sağlıyor

Her 5 hastadan birinde travma sonrası stres bozukluğunun, yüzde 16'sında ise depresyon belirtilerinin görüldüğü aktarıldı.

Bilişsel ve patolojik sorunların gençleri daha çok etkilediğine işaret edilen araştırmada, 50 yaş altındaki hastaların çoğunun çalışma belleğini yönetme, esnek düşünme ve bilgi işlemeyle ilgili sorunlar yaşadığı bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüs saç dökülmesine neden olabilir
KORONAVİRÜS
Koronavirüs saç dökülmesine neden olabilir

Vita-Salute San Raffaele Üniversitesinden araştırmanın baş yazarı, Prof. Massimo Filippi, "Çalışmamız, önemli bilişsel ve davranışsal sorunların Kovid-19 ile ilişkili olduğunu ve birkaç ay sonra da devam ettiğini gösterdi." ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Hikayesiyleumut oluyor

Hikayesiyle
umut oluyor

​Tüp bebek olarak doğduğu merkezde şimdi hemşire...
Değeri daire fiyatına eşit

Değeri daire
fiyatına eşit

​Malzemelerini ülke ülke dolaşarak kendisi satın alıyor.
İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın kaçak yapılı çiftliği tahliye ediliyor

Ciroları 35 milyar dolara ulaştı

​Ticareti kesintiye uğratıp ihracatı yavaşlatır

​AYM HDP'nin kapatılması davasında ilk incelemeyi tamamladı.

​İstanbul'daki restoranlara yönelik çarpıcı araştırma

​Üç katlı bina zamanla yan yattı, vatandaşlar endişeli.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.