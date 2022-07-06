Kovid vakaları iki katına çıktı Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz arasında vaka sayısı 57 bin 113 olurken, 25 kişi hayatını kaybetti. Bir önceki hafta vaka sayısı 26 bin 635, vefat sayısı ise 17 olmuştu.

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