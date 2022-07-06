Kovid vakaları iki katına çıktı

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık Kovid-19 verilerine göre, 27 Haziran-3 Temmuz’da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi. Haftalık Koronavirüs Tablosu “covid19.saglik.gov.tr” sitesinden açıklandı.
- Buna göre, 27 Haziran-3 Temmuz’da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 478 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 26 bin 635 olarak açıklanmıştı. Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020’den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 180 bin 444’e yükselirken, 99 bin 57 kişi hayatını kaybetti.
HATIRLATMA DOZU UYARISI
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, kısıtlamaların şu anda gündemde olmadığını söyledi. Turan, vaka sayılarının servislere ve yoğun bakıma yansımadığını belirterek, “Hatırlatma dozu çok önemli. Yaz sonuna doğru hatırlatma dozlarının tamamlanmış olması gerekir” dedi.