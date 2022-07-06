Koronavirüs Kovid vakaları iki katına çıktı
TÜRKİYE

Kovid vakaları iki katına çıktı

Sağlık Bakanlığı’nca açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 27 Haziran-3 Temmuz arasında vaka sayısı 57 bin 113 olurken, 25 kişi hayatını kaybetti. Bir önceki hafta vaka sayısı 26 bin 635, vefat sayısı ise 17 olmuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kovid vakaları iki katına çıktı
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Sağlık Bakanlığı’nın haftalık Kovid-19 verilerine göre, 27 Haziran-3 Temmuz’da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi. Haftalık Koronavirüs Tablosu “covid19.saglik.gov.tr” sitesinden açıklandı.

  • Buna göre, 27 Haziran-3 Temmuz’da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 478 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 26 bin 635 olarak açıklanmıştı. Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020’den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 180 bin 444’e yükselirken, 99 bin 57 kişi hayatını kaybetti.

HATIRLATMA DOZU UYARISI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, kısıtlamaların şu anda gündemde olmadığını söyledi. Turan, vaka sayılarının servislere ve yoğun bakıma yansımadığını belirterek, “Hatırlatma dozu çok önemli. Yaz sonuna doğru hatırlatma dozlarının tamamlanmış olması gerekir” dedi.

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