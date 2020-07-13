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Koronavirüs Lamalardan alınan iki antikor, laboratuvar ortamında koronavirüsü etkisizleştirdi
BİLİMSEL GELİŞMELER

Lamalardan alınan iki antikor, laboratuvar ortamında koronavirüsü etkisizleştirdi

Güney Amerika memelileri lamalardan alınan iki antikor türünün, laboratuvarda kültürlenen hücrelerde yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) etkisiz hale getirebildiği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere'de The Rosalind Franklin Enstitüsünden James Naismith ve Raymond Owens liderliğinde yapılan çalışmanın ayrıntıları, "Nature Structural Molecular Biology" dergisinde yayımlandı.

  • Lamalar gibi devegillerin, insanlarda olduğu gibi ağır ve hafif iki antikor zincirinin yanı sıra "nanobody" olarak bilinen tek alanlı bir antikor türüne de sahip olduğunu vurgulayan bilim insanları, Kovid-19'un sivri uçlarının hücre kültüründe ACE2 proteinine bağlanmasını engelleyen iki yakın ilişkili "nanobody" keşfetti.

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H11-H4 ve H11-D4 olarak adlandırılan ve lamalardan alınan bu tek alanlı antikorların, laboratuvarda kültürlenen hücrelerde Kovid-19'u etkisiz hale getirdiği görülürken H11-H4'ün daha yüksek potansiyele sahip olduğu tespit edildi.

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Bilim insanları "nanobody"lerin tek başına ya da diğer antikorlarla birleştirilerek ağır Kovid-19 vakalarında pasif bağışıklama için kullanılabileceğini belirtti.

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Bu tek alanlı antikorların, bilinen yöntemlerle insanlara uygun hale getirilebileceği vurgulandı.

Kovid-19, hücrelere girmek ve hücreleri enfekte etmek için ACE2 proteinini geçit olarak kullanıyor.

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