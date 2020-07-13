Lamalardan alınan iki antikor, laboratuvar ortamında koronavirüsü etkisizleştirdi

İngiltere'de The Rosalind Franklin Enstitüsünden James Naismith ve Raymond Owens liderliğinde yapılan çalışmanın ayrıntıları, "Nature Structural Molecular Biology" dergisinde yayımlandı.
- Lamalar gibi devegillerin, insanlarda olduğu gibi ağır ve hafif iki antikor zincirinin yanı sıra "nanobody" olarak bilinen tek alanlı bir antikor türüne de sahip olduğunu vurgulayan bilim insanları, Kovid-19'un sivri uçlarının hücre kültüründe ACE2 proteinine bağlanmasını engelleyen iki yakın ilişkili "nanobody" keşfetti.
H11-H4 ve H11-D4 olarak adlandırılan ve lamalardan alınan bu tek alanlı antikorların, laboratuvarda kültürlenen hücrelerde Kovid-19'u etkisiz hale getirdiği görülürken H11-H4'ün daha yüksek potansiyele sahip olduğu tespit edildi.
Bilim insanları "nanobody"lerin tek başına ya da diğer antikorlarla birleştirilerek ağır Kovid-19 vakalarında pasif bağışıklama için kullanılabileceğini belirtti.
Bu tek alanlı antikorların, bilinen yöntemlerle insanlara uygun hale getirilebileceği vurgulandı.
Kovid-19, hücrelere girmek ve hücreleri enfekte etmek için ACE2 proteinini geçit olarak kullanıyor.