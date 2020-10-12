Muhittin Böcek 36 gün sonra uyandırıldı

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CHP'den HDP'ye dayanışma ziyareti: İktidarın değişmesi için ortak mücadele şart

HDP Eş Başkanının Millet İttifakına yönelik 'daha fazla destek bekliyoruz' çağrısı karşılık buldu. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve beraberindeki heyet, terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan isimlere destek vermek için HDP İstanbul İl Örgütüne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette CHP'li Şeker, ''İktidarın değişmesi için, iktidarın bize biçtiği rolün ötesinde özgüvenle kendi doğrularımız için, hep birlikte demokrasi için mücadele etmek boynumuzun borcudur'' şeklinde konuştu.