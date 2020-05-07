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Koronavirüs New Yorkta koronavirüs nedeniyle kirasını ödeyemeyenler evlerinden tahliye edilemeyecek
DÜNYA

New York'ta koronavirüs nedeniyle kirasını ödeyemeyenler evlerinden tahliye edilemeyecek

New York Valisi Cuomo, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ev kirasını ödeyemeyenlerin 20 Ağustos'a kadar evlerinden çıkarılamayacağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, daha önce getirilen 90 günlük tahliye yasağını 20 Ağustos'a kadar tekrar uzattığını açıkladı.

  • Geciken kiralar için zam da uygulanamayacağını belirten Cuomo, kiracıların depozitolarını ise kira ödemek için kullanabileceğini söyledi.

Cuomo, New York'ta son 24 saatte koronavirüs yüzünden 231 kişinin daha hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Parklara girişlere kısıtlama getirilebilir

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise kentteki parklarda yoğunluğu azaltmak ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmasını sağlayabilmek için parklara girişlere kısıtlama getirilebileceğini belirtti.

New York'ta 140 bin kişiye ücretsiz antikor testi yapılacak

De Blasio ayrıca, New York'ta salgından en fazla etkilenen bölgelerde 140 bin kişiye ücretsiz antikor testi yapılacağını ifade etti.

  • ABD'de salgının merkezi konumunda olan New York'ta, 25 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı 329 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde 1 milyon 270 binden fazla kişi virüsten etkilenirken, 75 bin 532 kişi öldü.

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