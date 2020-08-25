Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddialarına dair resmi açıklama geldi

Uzun yıllardır ekranlarda dini televizyon programı sunan Nihat Hatipoğlu ile ilgili bazı iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Bazı kullanıcılar sosyal medyada Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını iddia etti. Konuyla ilgili açıklama Hatipoğlu'nun asistanı tarafından yapıldı. Peki, Nihat Hatioğlu koronavirüs mü oldu? Hatipoğlu hasta mı, sağlık durumu nedir?

Nihat Hatipoğlu'nun Facebook hesabından ise bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda ''Ya Şafî... Hocamız tedavi görüyor.. Duanızı rica ediyoruz..'' açıklaması yapıldı.

NİHAT HATİPOĞLU'NUN ASİSTANI AÇIKLAMA YAPTI

Hatipoğlu'nun asistanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şu anda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." dedi.

KORONAVİRÜS Ömer Döngeloğlu Hoca koronavirüs nedeniyle vefat etti

OYNAT Ömer Döngeloğlu Hoca Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi Yapmış olduğu birçok televizyon programı ile tanınan ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'na bir süre önce Kovid-19 tanısı konulmuştu. Tedavisine Başakşehir Hastanesi'nde devam edilen Döngeloğlu, bugün doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Döngeloğlu'nun naaşı bugün Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:52 Sevenleri Ömer Döngeloğlu Hoca'nın son sohbetini paylaştı Koronavirüs tedavisi gören ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu, bu sabah hayatını kaybetti. Sevenlerini derinden üzen haber sonrası Twitter'da Döngeloğlu'nun canlı yayında yaptığı son sohbet paylaşıldı BiP'te paylaş

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