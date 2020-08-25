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Koronavirüs Nihat Hatipoğlunun koronavirüse yakalandığı iddialarına dair resmi açıklama geldi
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Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Resmi açıklama geldi, işte Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumu

Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddialarına dair resmi açıklama geldi

Sosyal medyada Nihat Hatipoğlu ile ilgili koronavirüs iddiaları ortaya atıldı. Onlarca kullanıcı Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüs olduğuna dair paylaşımlar yaptı. Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından bir paylaşım yapıldı. Peki Nihat Hatipoğlu koronavirüse mi yakalandı? Hatipoğlu'nun asistanından açıklama geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nihat Hatipoğlu'na ciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle koronavirüs testi yapıldı.
Nihat Hatipoğlu'na ciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle koronavirüs testi yapıldı.

Uzun yıllardır ekranlarda dini televizyon programı sunan Nihat Hatipoğlu ile ilgili bazı iddialar sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Bazı kullanıcılar sosyal medyada Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını iddia etti. Konuyla ilgili açıklama Hatipoğlu'nun asistanı tarafından yapıldı. Peki, Nihat Hatioğlu koronavirüs mü oldu? Hatipoğlu hasta mı, sağlık durumu nedir?

  • Nihat Hatipoğlu'nun Facebook hesabından ise bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda ''Ya Şafî... Hocamız tedavi görüyor.. Duanızı rica ediyoruz..'' açıklaması yapıldı.

NİHAT HATİPOĞLU'NUN ASİSTANI AÇIKLAMA YAPTI

Hatipoğlu'nun asistanı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Hoca'nın ciğerlerinde bir sorun vardı. Korona şüphesiyle test yapıldı. Yapılan testte Nihat Hoca'nın testi negatif çıktı. Kendisi şu anda evinde. Önümüzdeki günlerde bir test daha yapılacak. Kendisi sevenlerinin duasını bekliyor." dedi.

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