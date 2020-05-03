Ömer Döngeloğlu koronavirüs nedeniyle vefat etti

İnna lillahi ve inna ileyhi raciûn. Ömer Döngeloğlu Hoca, tedavi gördüğü hastanede rahmet-i Rahman'a kavuşmuş. İyi bilirdik, iyilerden bilirdik. Mekanı cennet olsun. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) May 3, 2020

İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu (52), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, koronavirüs teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Döngeloğlu'nun durumu ağırlaştı.

Yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybeden Döngeloğlu'nun cenaze töreniyle ilgili bilgilerin gün içinde belirleneceği öğrenildi.

Acı haberi ilk olarak Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu resmi sosyal medya hesabından verdi.

“İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn...”



Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu hocamız Başakşehir’de tedavi gördüğü hastanede vefat etti.



Muhterem hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet olsun... — Yasin Kartoğlu (@yasinkartoglu) May 3, 2020

Ramazan ayının sevilen yüzü yine bir Ramazan günü aramızdan ayrıldı

İslam’a gönülden bağlı nesiller yetiştirmenin yolları, Ashab-ı Kiram’ın örnek ahlakı ve İslam tarihinin doğru aktarılmasına dair bir çok konuda öncü bir görev üstlenen Döngeloğlu, ekranlarda ilgile izlenen ve takip edilen değerli hocalardan biriydi.

Ramazan ayında ekranlardan bir çok eğitici sohbet ile halkı irşad eden Döngeloğlu yine bir Ramazan günü aramızdan ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başta olmak üzere çok sayıda isim sosyal medyadan üzüntülerini bildiren taziye mesajı yayınladı.

REKLAM

Koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden Ömer Döngeloğlu hocamıza Allah’tan rahmet, keder-dîde ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.



Koronavrüsten vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.



Paniğe ve rehavete kapılmadan tedbirleri uygulayalım. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 3, 2020

Değerli dava adamı, inancı, iradesi ve adanmışlığı ile örnek kardeşimiz, sırat-ı müstakim yolcusu Ömer Döngeloğlu Hakkın rahmetine kavuştu. İhlas ve gayreti ile hoş bir sada bırakarak aramızdan ayrıldı. Milletimizin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/iRfrEXoRbo — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) May 3, 2020

İnna lillahi ve inna ileyhi raciûn. Ömer Döngeloğlu Hoca, tedavi gördüğü hastanede rahmet-i Rahman'a kavuşmuş. İyi bilirdik, iyilerden bilirdik. Mekanı cennet olsun. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) May 3, 2020

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

GÜNDEM Erdoğan, Ömer Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti



