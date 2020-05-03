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Koronavirüs Ömer Döngeloğlu koronavirüs nedeniyle vefat etti
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Ömer Döngeloğlu koronavirüs nedeniyle vefat etti! Ömer Döngeloğlu kimdir?

Ömer Döngeloğlu koronavirüs nedeniyle vefat etti

Koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu vefat etti. Ömer Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu açıklanmıştı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Döngeloğlu, İslam’a gönülden bağlı nesiller yetiştirmenin yolları, Ashab-ı Kiram’ın örnek ahlakı ve İslam tarihinin doğru aktarılması gibi konularda öncü bir rol üstleniyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ömer Döngeloğlu
Ömer Döngeloğlu

İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu (52), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Alınan bilgiye göre, koronavirüs teşhisi konulmasının ardından Başakşehir Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Döngeloğlu'nun durumu ağırlaştı.

Yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybeden Döngeloğlu'nun cenaze töreniyle ilgili bilgilerin gün içinde belirleneceği öğrenildi.

Acı haberi ilk olarak Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu resmi sosyal medya hesabından verdi.

Ramazan ayının sevilen yüzü yine bir Ramazan günü aramızdan ayrıldı

İslam’a gönülden bağlı nesiller yetiştirmenin yolları, Ashab-ı Kiram’ın örnek ahlakı ve İslam tarihinin doğru aktarılmasına dair bir çok konuda öncü bir görev üstlenen Döngeloğlu, ekranlarda ilgile izlenen ve takip edilen değerli hocalardan biriydi.

Ramazan ayında ekranlardan bir çok eğitici sohbet ile halkı irşad eden Döngeloğlu yine bir Ramazan günü aramızdan ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başta olmak üzere çok sayıda isim sosyal medyadan üzüntülerini bildiren taziye mesajı yayınladı.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu’nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Erdoğan, Ömer Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti
GÜNDEM
Erdoğan, Ömer Döngeloğlu'nun ailesine taziyelerini iletti


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