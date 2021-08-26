Koronavirüs Öğretmenlerin yüzde 83ü aşılandı
TÜRKİYE

Öğretmenlerin yüzde 83’ü aşılandı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerden en az bir doz Kovid-19 aşısı olanların oranının yüzde 83’e yükseldiğini açıkladı. Öğretmenlerin iki doz aşı olma oranı ise yüzde 72,2’ye çıktı. Bu oran, Türkiye’deki genel nüfusun iki doz aşılama oranından yaklaşık yüzde 15,2 fazla. 6 Ağustos’tan itibaren öğretmenlerin iki doz aşı olma oranında ise yüzde 13’lük bir artış oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmenlerin yüzde 83’ü aşılandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), en az bir doz Kovid-19 aşısı olan öğretmenlerin oranının yüzde 83’e yükseldiğini bildirdi. Bu oranın Türkiye’deki genel nüfusun aşı olma oranından yüzde 8,72 fazla olduğu belirlendi.

Verilere göre, öğretmenlerin iki doz aşı olma oranı ise yüzde 72,2’ye yükseldi. Bu oranın, Türkiye’deki genel nüfusun iki doz aşılama oranından yaklaşık yüzde 15,2 fazla olduğu kaydedildi.

Böylece, 6 Ağustos’tan itibaren öğretmenlerin bir doz aşı olma oranında yüzde 10 ve iki doz aşı olma oranında ise yüzde 13’lük bir artış olduğu gözlendi.

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