Öğretmenlerin yüzde 83’ü aşılandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), en az bir doz Kovid-19 aşısı olan öğretmenlerin oranının yüzde 83’e yükseldiğini bildirdi. Bu oranın Türkiye’deki genel nüfusun aşı olma oranından yüzde 8,72 fazla olduğu belirlendi.

Verilere göre, öğretmenlerin iki doz aşı olma oranı ise yüzde 72,2’ye yükseldi. Bu oranın, Türkiye’deki genel nüfusun iki doz aşılama oranından yaklaşık yüzde 15,2 fazla olduğu kaydedildi.

Böylece, 6 Ağustos’tan itibaren öğretmenlerin bir doz aşı olma oranında yüzde 10 ve iki doz aşı olma oranında ise yüzde 13’lük bir artış olduğu gözlendi.

KORONAVİRÜS Türkiye'nin 25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca vefat sayısına dikkat çekti