​​Omicron'la ilgili güzel haber: Hastanede tedavi görme riski yüzde 70 daha az

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının analizine göre, omicron bulaşan bir kişinin acile başvurma olasılığı, yüzde 31-45 daha az. Bu oran, hastanede tedavi görmede ise yüzde 50-70'ye çıkıyor.

İlk bulgular "cesaret verici" olsa da varyantın yine de çok sayıda insanın hastaneye başvurmasına yol açabileceği, bunun da hastaneler üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca aşının, omicrona yakalanmayı engelleme kabiliyetinin, hatırlatıcı dozdan 10 hafta sonra azalmaya başladığı da belirtiliyor.

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Kasım başından bu yana İngiltere'deki tüm omicron ve delta vakalarının incelendiği analize göre, omicron varyantıyla hastaneye başvuranların sayısı 132 olurken, 14 kişi de hayatını kaybetti.

Ancak hastaneye başvuranların çoğu 40 yaşının altında olduğu için varyantının daha yaşlılara bulaşması durumunda tablonun nasıl değişeceğinin bilinmediğine dikkat çekildi.

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Sağlık Bakanı Sajid Javid, bulgulara ilişkin yaptığı açıklamada, ilk verilerin "umut verici" olduğunu ve hükümetin verileri "saat saat" izlediğini belirterek, "Varyant vakaları olağanüstü bir oranda artmaya devam ediyor. Pandemi sırasındaki en yüksek günlük vakalar aşılıyor." uyarısında bulundu.

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En yüksek günlük vaka sayısı

İngiltere'de son 24 saatte 119 bin 789 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 147 artarak 171 bin 801'e çıkmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, artan vakalara rağmen ülkede Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.

Londra Emperyal Kolejince dün yapılan başka bir araştırmada, omicronlu kişilerin yaklaşık yüzde 15'inin "daha az hastaneye kaldırılmaya", yüzde 40-45'inin daha az "hastanede en az bir gece veya daha uzun kalmaya" ihtiyaç duyduğu belirtilmişti.

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FOTOĞRAF 13 Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de ortaya çıkan varyant ile ilgili merakla beklenen sonuçlar geldi. Avustralyalı bilim insanlarının imza attığı çalışma ile Omicron'a karşı en çok risk altında olan grup netlik kazandı. NEREDEYSE HİÇ KORUMALARI YOK<br><br>Laboratuvar sonuçları Delta'ya yakalanan aşılanmamış kişilerin Omicron enfeksiyonuna karşı neredeyse hiçbir koruması olmadığını gösteriyor Uzmanlar Delta'dan kurtulanlardan alınan kanı Omicron'a karşı test etti ve antikor seviyelerini ölçtü. İngiliz Daily Mail Gazetesi'nde yer alan habere göre, yedi örnekten yalnızca biri, Omicron'u nötralize etmek için yeterli enfeksiyonla savaşan protein üretebildi. Bu da bu kişilerin Omicron'a karşı en şanssız grup oluğunu ortaya koydu. SÜPER BAĞIŞIKLIĞIN ANAHTARI: TAKVİYE DOZ<br><br>Innsbruck Tıp Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, Delta'dan kurtulan hastaların zamanı geldiğinde takviye aşı yaptırmaları durumunda enfeksiyona karşı 'süper bağışıklık' kazandıklarını buldu.<br><br>Uzmanlar bu sonuçların takviye aşıların ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu gözler önüne serdiğinin altını çizdi.<br> OMICRON DAHA HAFİF<br><br>İskoçya ve Güney Afrika'da yapılan araştırmaların yayımlanan ilk sonuçlarına göre, Omicron dalgası daha hafif görünüyor.<br><br>İlk veriler, diğer varyantlara kıyasla daha az insanın hastanede tedaviye ihtiyaç duyduğunu, bu sayının yüzde 30 ila yüzde 70 düzeyinde azalma potansiyeli olduğunu gösteriyor.<br> Koronavirüse karşı hiçbir bağışıklık olmaması halinde, delta varyantına kıyasla Omicron varnatında hastanenin acil servisine başvurma ihtimali yüzde 11 daha az.<br><br>Ancak aşı ve enfeksiyon seviyesi yükseldiği için bu durum artık daha az kişi için geçerli. Nüfus içinde gelişen bağışıklık durumu da gözetildiğinde, Omicron enfeksiyonu ile hastaneye yatma riski yüzde 25-30 düzeyinde azalırken, hastanede bir günden fazla kalma riski de yüzde 40 düşüş gösteriyor. Imperial College araştırmasını yürüten ekipten Prof. Neil Ferguson, bunun \"bir ölçüye kadar iyi Haber\" olduğunu söylüyor. Ancak bu düşüşün modellemede büyük bir değişiklik yaratacak düzeyde olmadığını belirterek, Omicron'un hızlı yayılması nedeniyle hastanaye başvuran kişi sayısının hala yüksek seyredebileceği ve bunun sağlık servisi üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor. Omicron'un laboratuvar incelemeleri, bu varyantın neden daha hafif olabileceğine dair veriler sunuyor.<br><br>Hong Kong Üniversitesi araştırmaları, Omicron'un üst solunum yollarını enfekte etmede etkili iken, daha fazla hasara yol açabileceği akciğer dokusuna inemediğini göstermişti.<br> Cambridge Üniversitesi araştırmaları da Omicron varyantının akciğer hücrelerini birbirine yapıştırmada diğer varyantlar kadar etkili olmadığını ortaya koymuştu. Ağır hastaların akciğerlerinde genellikle bu sorun ortaya çıkıyordu.<br><br>İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın, Omicron varyantının ne ölçüde ağır olduğuna ilişkin gerçek vakalara dayalı ilk verilerini yakında yayınlaması bekleniyor. Omicron'a karşı en şanssız grup belli oldu Dün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs son dönemde Omicron varyantı ile gündemde. Avustralya'da yapılan yeni araştırma ile varyantın en çok hedef aldığı ve en az etkilediği grup belirlendi. BiP'te paylaş

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