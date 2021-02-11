Koronavirüs Oxford Üniversitesi araştırdı Astım ilacı koronavirüsün etkisini azaltabilir
BİLİMSEL GELİŞMELER

Oxford Üniversitesi araştırdı: Astım ilacı koronavirüsün etkisini azaltabilir

Oxford Üniversitesi araştırdı: Astım ilacı koronavirüsün etkisini azaltabilir

İngiltere'de Oxford Üniversitesi 'Kovid-19 erken belirti teşhisi' için yapılan araştırma sonuçlarına göre, koronavirüsün (Kovid-19) erken teşhisinde astım ilacının kullanılmasının etkili olabileceğini ve hastalığın kötüleşme riskini azalttığını tespit etti.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İngiliz bilim insanları, koronavirüs semptomu göstermeye başlayan kişilerde astım ilacını kullanarak hastalığın ilerlemesinin engellenebileceğini açıkladı.

Oxford Üniversitesi'nden Prof. Mona Bafadhel ve meslektaşları, koronavirüs hastalığının başında olan 146 kişi üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. İkiye böldükleri grubun yarısı astım ilacı ile tedavi edilirken, diğer yarısına standart koronavirüs tedavisi uygulandı. Astım ilacıyla tedavi edilen grubun, Kovid-19 belirtilerine karşı daha hızlı sonuç verdiği görüldü. Bafadhel, aşı çalışmaların heyecan verici olduğunu ve acil durumlarda kullanılacak bir ilacın olmadığını, bu nedenle çalışmanın cesaret verici olduğunu belirtti.

Ucuz, güvenli, yaygın tedavi"

Bafadhel çalışma hakkında yaptığı açıklamada, "Aşılar açıkça çok heyecan verici, ancak şu anda kötü olduğunuzda daha kötüleşmenizi engelleyecek bir ilaç yok. İnhale steroid gibi nispeten güvenli, yaygın olarak bulunan ve iyi çalışılmış bir ilacın pandemi sırasında yaşadığımız baskılar (fiziki) üzerinde bir etkisi olabileceğine yürekten sevindim" dedi.

North Bristol Akciğer Merkezi ve Bristol Üniversitesi'nde solunum tıbbı danışmanı kıdemli öğretim görevlisi Dr. James Dodd çalışma hakkında yaptığı açıklamada “Eğer bu düzeyde etkililik, daha yaşlı yaş gruplar da dahil olmak üzere daha büyük bir çalışmada yeniden üretilirse, gerçekten potansiyel olarak toplumda Kovid-19 teşhisi konmuş hastalar için çok heyecan verici, ucuz, güvenli, yaygın olarak bulunan bir tedavi olacaktır” ifadelerini kullandı.

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