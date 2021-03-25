Koronavirüs Pfizer/BioNTech ve Modernanın Kovid-19 aşıları hamile kadınlarda etkili Koruyucu antikorlar yeni doğan bebeklere de geçiyor
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Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın Kovid-19 aşıları hamile kadınlarda etkili: Koruyucu antikorlar yeni doğan bebeklere de geçiyor

Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın Kovid-19 aşıları hamile kadınlarda etkili: Koruyucu antikorlar yeni doğan bebeklere de geçiyor

Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşıların, hamile ve emziren kadınlarda etkili olduğu ve koruyucu antikorların yeni doğan bebeklere de geçtiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Pfizer/BioNTech ve Modernanın Kovid-19 aşıları hamile kadınlarda etkili: Koruyucu antikorlar yeni doğan bebeklere de geçiyor
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Amerikan Kadın Doğum ve Jinekoloji Dergisinde yayımlanan bir araştırmada, Kovid-19 aşılarının hamile ve emziren kadınlar üzerindeki etkileri incelendi.

84'ü hamile, 31'i emziren ve 16'sı hamile olmayan 131 kadın üzerinde yapılan araştırma sonucu, Pfizer/BioNTech ve Moderna ilaç firmalarının Kovid-19 aşılarının hamile ve emziren kadınlarda etkili olduğunu ve koruyucu antikorların yeni doğan bebeklere de geçtiğini gösterdi.

  • Araştırmaya göre, aşının ardından hamile ve emziren kadınlardaki antikor seviyeleri, hamile olmayan kadınlardaki antikor seviyesiyle eşdeğer çıktı.

Deneklerde aşının sağladığı antikor seviyesi ise enfekte olduktan sonra kazanılan doğal bağışıklıktan "şaşırtıcı seviyede yüksek" çıktı.

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