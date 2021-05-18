Koronavirüs Plasebo yerine Sinovac Koruyuculuğu karşılaştırılacak
BİLİMSEL GELİŞMELER

Plasebo yerine Sinovac: Koruyuculuğu karşılaştırılacak

Koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneylerine ilk başlanan ve Kovid-19 aşısının Faz-3 aşamasında plasebo (boş aşı) yerine Sinovac aşısı kullanılacak. Uygulamayla yerli aşının etkinliğinin yanısıra Çin aşısına göre de koruyuculuğunun karşılaştırılması hedefleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Plasebo yerine Sinovac​: Koruyuculuğu karşılaştırılacak
Fotoğraf: Arşiv

Kayseri Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen yerli Kovid-19 aşısında son aşama başlıyor.

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  • Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından desteklenen yerli aşının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının şubat ayında başlayan Faz-2 çalışması ise 9 Nisan’da tamamlandı. 250 gönüllü üzerinde yapılan Faz-2’nin raporlama çalışmasında ise bitmek üzere. Bu ay sonunda yerli aşının Faz-3 çalışmasının başlaması planlanıyor.

Yerli aşının Faz-3 aşamasında gönüllülerin bir kısmına plosebo (boş aşı) yerine Türkiye’de yaygın kullanımda olan Çin’in Sinovac aşısı kullanılacak.

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KORUYUCULUK KARŞILAŞTIRICAK

  • Çalışmada gönüllü olacak benzer gruptaki kişilerin bir kısmına yerli aşı bir kısmına ise Sinovac aşısı uygulanacak. Böylece yerli aşının etkinliğinin yanında aynı şekilde inaktif olan Sinovac aşısına karşı da koruyuculuğu karşılaştırılmış olacak. Aynı zamanda Faz-3 aşamasında gönüllü olan herkesin aşılanması da sağlanacak.
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