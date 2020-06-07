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Koronavirüs Prof Dr Uluoğlu İlaçların etkinliğini araştıran faz-3 çalışmamız var
BİLİMSEL GELİŞMELER

Prof. Dr. Uluoğlu: İlaçların etkinliğini araştıran faz-3 çalışmamız var

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Uluoğlu, koronavirüse karşı ilaç geliştirme araştırmalarında, Türkiye'de faz çalışmalarının başladığını belirtti. Prof. Dr. Uluoğlu, "Hidroksiklorokin ve favipiravirin etkinliğini araştıran bir faz-3 çalışmamız var. Ben sonuçlar etkili ve güvenli çıkarsa ruhsata yaklaştığımızı düşünüyorum. Ama ruhsata en yakın gibi görünenlerin birçoğu 'ilaç yeniden konumlandırma' çalışmaları. Yani eski, bildiğimiz bir ilacı 'Koronavirüse de iyi geliyor mu' diye baktığımız araştırmalar" dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Canan Uluoğlu
Prof. Dr. Canan Uluoğlu

Prof. Dr. Canan Uluoğlu, Türkiye ve dünyada koronavirüse karşı başlatılan ilaç çalışmalarına ilişkin DHA muhabirine açıklama yaptı. Uluoğlu, ilaç çalışmalarının, ulusal ve uluslararası belli kurallara göre ve doğu metotlarla yapıldığı zaman kanıt değeri oluşturduğunu belirtti.

Yeni moleküllerden oluşturulan bir ilacı geliştirmek için uzun zamana ihtiyaç duyulduğunu belirten Uluoğlu, "Bu süreçte öncelikle o kadar vaktimiz yoktu, pandemi nedeniyle zamanımız çok kısıtlıydı. Ne yaptık? 'İlacı yeniden konumlandırma' dediğimiz denemeleri, araştırmaları yaptık. Başka hastalıklar için ruhsat almış bir ilacı 'Acaba koronavirüse de iyi gelir mi' diye denedi dünya. Bizim de yaptığımız faz-3 böyle bir çalışma. Bu denemelerin içinde şu ana kadar 'Remdesivir' diye bir ilaç, Amerika'da ruhsat aldı. Kanıt değeri çok yüksek değil. Kısıtlı sayıdaki hasta ile tam da istediğimiz kriterlere uymayan bir çalışma ama elde başka bir şey olmayınca 'Remdesivir' Amerika'da ağır koronavirüs hastalarında ruhsat aldı. Ruhsattan kastımız şu; bu ilaç bu hastalıkta etkili ve güvenlidir. Aslında şu anda 'koronavirüs için etkinliğini ispatladık, tam da içimize sindi' dediğimiz maalesef hiçbir ilacımız yok" diye konuştu.

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"Türkiye'de önemli ilaç çalışmaları var"

Dünyadaki klinik araştırmaların kayıt altına alındığı uluslararası veri tabanında (clinicaltrials.gov) koronavirüs ile ilgili 1963 tane araştırma bulunduğunu belirten Prof. Dr. Uluoğlu, "Tabi bunların hepsi ilaç değil. Değerlendirilen tarih itibari ile 277 tane faz-3 görünüyor. Faz-3 ruhsata en yakın çalışmadır. Bunların içinden yeni bir ilaç gelebilir. Türkiye'den yapılan 48 tane çalışma çıktı. Bunların da çoğu ilaç değil ama ilaç olan etkililik üzerine odaklı 4-5 tane önemli çalışmamız var. Türkiye'de ve dünyada kullanılan ilaçların hiçbiri net bir şekilde 'etkilidir, güvenlidir' diye henüz ruhsat almadı" dedi.

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"Hidroksiklorokin ve favipiravirin etkinliğini araştıran çalışmalar var"


Prof. Dr. Canan Uluoğlu, Türkiye'deki ilaç çalışmalarına ilişkin şunları kaydetti:


  • "Güncel verilere göre Türkiye'de uluslararası bir veri tabanına kayıtlı 8 tane çalışma var ama bunlardan dört tanesi mevcut bir ilacın benzerini yapma çalışması. Onun dışında hidroksiklorokin ve favipiravirin etkinliğini araştıran bir faz-3 çalışmamız var. Ben, sonuçlar etkili ve güvenli çıkarsa ruhsata yaklaştığımızı düşünüyorum. Ruhsata en yakın gibi görünenlerin birçoğu 'ilaç yeniden konumlandırma' çalışmaları. Yani eski, bildiğimiz bir ilacı 'koronavirüse de iyi geliyor mu' diye baktığımız araştırmalar. O yüzden bu kadar hızlı yol aldık. Aslında yepyeni bir molekülden gidilmiş olsaydı 8-10 yıllık bir süreçtir yeni bir ilacı geliştirmek. Tam tarih verebilmek elbette çok zor. Bu araştırma, ülkemizde de hastalara kullandığımız hidroksiklorokin ve favipiravirin etkinliğine yönelik bir çalışma. Dolayısıyla yepyeni bir molekülden başlamadığımız için faz-1, faz-2, faz-3 diye gitmedik. Doğrudan yeni bir tedavide kullanma amacıyla eski bir ilacı araştırdığımız için faz-3'ten başlıyoruz ve zaman kazanıyoruz."

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan 'koronavirüs ilacı' açıklaması: Haziranda müjdeli haberlerimiz olacak
FOTOĞRAF 13
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik ilaç geliştirme çalışmalarıyla ilgili haziranda müjdeli haberlerinin olabileceğini belirtti.
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Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK koordinasyonunda Kovid-19'un tedavisine yönelik oluşturulan Covid-19 Türkiye Platformu'nda yapılan aşı ve ilaç çalışmaları ve bu sürecin yönetilmesiyle ilgili son bilgileri Gebze yerleşkesindeki Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde basın mensuplarıyla paylaştı.
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Türkiye'de şu anda TÜBİTAK koordinasyonunda 17 proje yürütüldüğünü aktaran Mandal, bu projelerde 29'u üniversiteler, 8'i özel sektör ve 9'u da kamu Ar-Ge merkezleri olmak üzere 46 kuruluşun çalıştığını söyledi.
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Mandal, aşı ve ilaç çalışmalarında 260'dan fazla araştırmacının görev aldığını belirterek, Hastalık sürecinde olan vatandaşlarımızın tedavisine yönelik ilaç geliştirme konusuyla ilgili yaz aylarında kamuoyuyla iyi gelişmeleri paylaşacağımızı daha önce söylemiştik. İnşallah haziran ayında bu konuda kamuoyuna müjdeli haberlerimiz olabilecek. dedi.
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Projelerden 8'inin aşı üzerine olduğunu ve 8 farklı yöntemle gerçekleştirildiğini anlatan Mandal, Buradaki hedefimiz de yıl sonu için klinik öncesi aşamanın tamamlanmasıydı ve bu amaca yönelik devam ediyoruz. Bu 8 yöntemin bazılarında çok daha erken aşamada sonuç almayı planlıyoruz. Bunların birinde şu an hayvan deneyi aşamasına geldik. Yine diğer 2 aşı teknolojisinde de 1-2 hafta içerisinde hayvan deneyleri aşamasına geleceğiz. Bunlar önemli aşamalar ifadelerini kullandı.
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İlaç ve aşıların geliştirilmesinin ardından bunların üretimi ve kullanımıyla ilgili süreçten bahseden Mandal, şöyle devam etti:
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İlaç çalışmaları biraz daha hızlı ilerleyebilecek bir süreç ama aşı çalışmalarında ise insan üzerindeki deneylerle birlikte daha fazla zaman gerekecek. Burada kesin bir şeyler söylemek çok kolay değil ama klinik öncesi aşamayı yıl sonuna kadar, hatta bazılarını daha erken gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Burada kurumlarımızın koordinasyonu çok önemli. Biz en azından TÜBİTAK tarafında sorumlu olduğumuz zaman diliminde yıl sonuna kadar aşıyla ilgili çalışmaların klinik öncesi aşamasını tamamlamak istiyoruz.
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Prof. Dr. Mandal, vatandaşlardan bu sürecin yönetiminde Türk bilim insanlarına güvenmelerini isteyerek, İnşallah biz de bu güvenin vermiş olduğu sorumlulukla gereğini yapmaya çalışacağımızı ifade etmek istiyoruz. Biz yol haritamızdaki basamakları vadetmiş olduğumuz tarihlerden daha hızlı bir şekilde devam ettirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz diye konuştu.
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Kovid-19 odaklı çalışmalara yakın zamanda başladıklarını ama aşı ve ilaç konusundaki yetkinliklerin daha öncesine dayandığını anlatan Mandal, Özellikle son 5 yıl içerisinde TÜBİTAK tarafından 1,7 milyar lira gibi bir kaynakla aşı ve ilaç çalışmaları için bir kapasite oluşturduk. Şimdi onları bir araya getirmeye çalıştık. Dolayısıyla Türkiye'de aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları Kovid-19 ile başlamadı ama Kovid-19 ile daha fazla odaklanıldı şeklinde konuştu.
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Mandal, tanı sistemleriyle ilgili çarşamba günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Türkiye'nin Tanı Gücü başlıklı bir sanal konferans gerçekleştireceklerini, Türkiye'nin bu alandaki yetkinliğini araştırmacılar ve firma boyutunda görme imkanı bulacaklarını sözlerine ekledi.
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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan 'koronavirüs ilacı' açıklaması: Haziranda müjdeli haberlerimiz olacak
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik ilaç geliştirme çalışmalarıyla ilgili haziranda müjdeli haberlerinin olabileceğini belirtti.
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