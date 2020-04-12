RTÜK kamu spotu yayımladı: Bugün evdeyiz, doğru yerdeyiz Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca, koronavirüs ile mücadele kapsamında vatandaşların evde kalmaları gerektiği vurgusu yapılan, birlik ve beraberliğe dikkat çekilen kamu spotu yayımlandı.

Haber Merkezi 12 Nisan 2020, 18:56 Son Güncelleme: 12 Nisan 2020, 19:04 AA