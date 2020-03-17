Dünya RTÜK Başkanı Şahinden koronavirüs açıklaması Buna tahammül edemeyiz
KORONAVİRÜS

RTÜK Başkanı Şahin'den 'koronavirüs' açıklaması: Buna tahammül edemeyiz

RTÜK Başkanı Şahin'den 'koronavirüs' açıklaması: Buna tahammül edemeyiz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, koronavirüs salgınına ilişkin, "Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir. Buna tahammül edemeyiz. Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaptı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaptı.

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının Türkiye'yi etkilemeye devam ettiğini bildirdi. Bu konuda verilen haberlere ve yayınlarda yapılan değerlendirmelere ilişkin bazı uyarıları zorunlu gördüğünü belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Devletimiz, hastalığa karşı gereken tüm tedbirleri ciddiyetle almaktadır. Sağlık Bakanlığımız ve ilgili tüm makamlar başarılı önlem prosedürlerini ivedi olarak ülke genelinde yerine getirmektedir. Medya da sorumlu yayıncılık yapmak zorundadır.

Bilimsellikten uzak ve resmi mahiyet taşımayan haberler, paylaşılan sahte belgeler toplumumuzu yersiz bir endişeye ve korkuya sevk etmektedir. Buna tahammül edemeyiz.

Bilim Kurulu'nun ve Bakanlığın haricinde güvenilir olmayan kaynaklardan gelen bilgilerin araştırılmadan aktarılması, asılsız iddiaların vatandaşlara yansıtılması kabul edilemez. Üst Kurulumuz, 6112 sayılı Kanun gereği yayınları titizlikle izlemektedir. Bahse konu ihlaller durumunda gerekli müeyyide kararlarımızı uygulayacağız. Yayıncı kuruluşlarımızın bu hususlara ilişkin azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."

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