Ekonomi Koronavirüste korkutan tablo 347 milyar dolara ulaşabilir
DÜNYA EKONOMİSİ

Koronavirüsün dünya ekonomisine maliyeti 347 milyar doları bulabilir

Koronavirüste korkutan tablo: 347 milyar dolara ulaşabilir

Yeni tip koronavirüs salgınının, sona erme süresine bağlı olarak, dünya ekonomisi üzerindeki maliyetine ilişkin 3 farklı senaryo belirleyen Asya Kalkınma Bankası, Kovid-19'un, 2 ay sürmesi öngörülen en iyi senaryoya göre dünya ekonomisine maliyetinin 76,6 milyar dolar, 3 ay sürmesi halinde 155,9 milyar dolar, 6 ay sürmesi halinde ise 346,9 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Asya Kalkınma Bankası'nın Kovid-19'un küresel ekonomiye etkisine ilişkin hazırladığı rapordan derlenen bilgilere göre, banka, salgının, sona erme süresine bağlı olarak, dünya ekonomisi üzerindeki maliyetine ilişkin 3 farklı senaryo belirledi.

Rapora göre, salgın nedeniyle gelişmekte olanAsya ve dünya genelinde ekonomik büyümenin bu yıl düşmesi öngörülüyor.

347 MİLYAR DOLARLIK MALİYET

Raporun yayımlandığı 6 Mart 2020 başlangıç kabul edildiğinde, salgının, 2 ay sürmesi öngörülen en iyi senaryoya göre dünya ekonomisine maliyetinin 76,6 milyar dolar, 3 ay sürmesi halinde 155,9 milyar dolar, 6 ay sürmesi halinde de 346,9 milyar dolara çıkması bekleniyor.

En iyi senaryoya göre, küresel GSYH'nin yüzde 0,08'lik azalma ile 76,6 milyar dolarlık kayba uğrayacağı tahmin ediliyor. Çin'in GSYH'sinin ise yüzde 0,32'lik düşüş ile 43,9 milyar dolar kaybetmesi bekleniyor.

Ilımlı senaryoya göre, küresel GSYH'nin yüzde 0,18'lik küçülme ile 155,9 milyar dolarlık, Çin'in de yüzde 0,75'lik küçülme ile 103,05 milyar dolarlık kayba uğraması öngörülüyor.

En kötü senaryoya göre ise küresel GSYH'nin yüzde 0,40 azalma ile 346,9 milyar dolarlık kayba uğraması bekleniyor. Çin'in de yüzde 1,74'lük küçülme ile 236,79 milyar dolarlık kayba uğrayacağı tahmin ediliyor.

Her 3 senaryoda da Çin'e maliyeti, oluşacak küresel maliyetin 3'te 2'sine karşılık geliyor. Salgının küresel ekonomi üzerindeki etkisi, Çin dışındaki ekonomilere ise eşit oranda pay edildi.

ASYA'DAN 45 MİLYAR DOLARLIK TURİZM KAYBI

Rapora göre, salgın nedeniyle Asya Kalkınma Bankası'na üye gelişmekte olan ülkelerin çoğunun turizm talebinde önemli bir düşüş olacak.

Çin için turizm gelirlerindeki düşüşün önemine yer verilen raporda, bu kaybın en iyi senaryoya göre Çin'in GSYH'sinin yüzde 3'üne, en kötü senaryoya göre de yüzde 9'una denk gelebileceği aktarıldı.

  • Turizm sektörünün büyük önem taşıdığı Kamboçya, Maldivler ve Tayland gibi diğer ekonomilerin de turizm gelirlerinde salgın nedeniyle önemli bir düşüş olması bekleniyor.

Gelişmekte olan Asya ekonomilerinin çoğunda turist gelişlerinin şubat ayında önceki yıla göre yüzde 50-90 düştüğü belirtilen rapora göre, Asya Kalkınma Bankası analistlerinin turizm gelirleri ile ilgili tahminlerine de yer verildi. Analistlerin tahminlerine göre, Çin'in turizm gelirlerinde 15-35 milyar dolar, gelişmekte olan Asya'nın geri kalanı için de 19-45 milyar dolar kayıp olması öngörülüyor.

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