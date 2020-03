Fırın ve marketlerde açık tehlike: En az 20 kişi elliyor salgına davetiye çıkartıyor

Çin’de başlayarak tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüsü Türkiye’de de görülmeye başladı. 47 vakada pozitif çıkan koronavirüse karşı bir dizi önlemler alınırken fırın ve marketlerde satılan ekmek ve gıda ürünleri halkın sağlığını tehdit ediyor.

GİZLİ TEHLİKE: VİRÜS EKMEKLE BERABER EVE GİREBİLİR

Özellikle fırınlarda sepetlere konulan ekmek veya unlu mamuller gelen müşterilerin tek tek elleyerek seçmeleri salgına davetiye çıkartıyor. Birçok vatandaş ise ekmek seçerken birden fazla ekmeğe elleyip tazeliğine ya da sıcaklığına bakarak, ellediği ekmekten başkasını alabiliyor. Ekmeğini seçen diğer vatandaşlar ise başkaları tarafından ellenen ekmeği alabiliyor. Bu nedenle dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs evimize kadar aldığımız ekmekle beraber girme tehlikesi barındırıyor.

Fırında girişe kurulan sepet.

EKMEĞİ ELİMİZLE DEĞİL GÖZÜNÜZLE SEÇİN

Fırınlarda her ne kadar tezgahtarların hijyen kurallarına uyarak ürünleri paketlemesine rağmen bir çok fırında kapı girişlerine konan sepet veya açık tezgahta bulunan ürünleri elleyerek alan müşteriler tehlikenin boyutunu artırıyor. Aynı şekilde marketlerdeki ve bakkallardaki ekmek dolapları da virüse karşı korunaksız ve her gelenin neredeyse birçok ekmeği eleyerek almasıyla bu risk daha da büyüyor. Bu nedenle ekmek veya diğer unlu mamulleri alırken elle değil gözle seçmek gerekiyor. Aksi takdirde hem hijyen sıkıntısı hem de dünyayı kasıp kavuran koronavirisüne karşı halk savunmasız kalıyor. Her eve günde en az bi ekmeğin girdiği ülkemizde açıkta satılan ekmek ve gıda ürünleri nedeniyle büyük risk oluşturmakta.

BİR EKMEĞİ EN AZ 20 KİŞİ ELLİYOR: SALGINLARIN TAŞIYICISI OLABİLİR

Ekmek Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan, açıkta satılan ekmek ve unlu mamuller ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede “Özellikle market ve bakkallarda satılan bir ekmeği en az 20 ayrı el dokunuyor. Fırınlarda ise bu daha düzenli olabiliyor ancak yine de tezgah önüne konan ürünler nedeniyle gelen müşteriler oradaki ürünleri elleyebiliyor. Bu nedenle fırın, market ve bakkallarda satılan ekmekler ambalajsız ya da tezgah arkasında görevli tarafından hijyen kurallarına uygun bir şekilde verilmemesi neticesinde her türlü salgına davetiye çıkartabiliyor. İnsanların o anda oraya nasıl geldiklerini bilemiyoruz. Hijyenik mi değil mi? Bilme imkanımız yok ancak Türkiye’de ekmeği elleyerek seçme alışkanlığının önüne geçilemiyor. Bu nedenle acil bir önlem alınması gerekiyor. Sadece koronavirüs değil, verem, cilt hastalığı gibi bir çok çok salgın oluşturabilecek virüs ekmekle evlere kadar girebilir. Ellenen ekmeği dezenfekte etme veya yıkama imkanı yok bu nedenle satışsa sunulan bir ekmek en az 20 ayrı kişinin eline değerek bizlere ulaşıyor. Ekmek veya unlu mamuller salgınların belkide taşıyıcısı olabilir.” ifadeleri ile tehlikeye dikkat çekti.

Marketlerdeki ekmek reyonu.

ALO 174 VE ALO 150 İHBAR HATTINA BİLDİRİLMELİ

Açıkta satılan ekmek veya gıda ürünleri ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ALO 174 hattını arayarak vatandaşlar şikayetlerini bildirebilirler. Ayrıca CİMER ve ALO 150’den ulaşarak açıkta gıda ürünü satılmasını ve ekmek satışının açıktan yapılmaması için başvuruda bulunulabilinir.

İnfografik: Davuthan Güçlü

