Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Sağlık Bakanlığının koronavirüs riskine karşı 14 kuralın yer aldığı broşürü paylaştı.
Kalın, bu günlerde 14 kuralın unutulmaması gerektiğini belirterek, "Özenle uygulayalım ve herkesi uyaralım. Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur. Vaka sayısının artmaması tedbirleri hep birlikte titizlikle uygulamamıza bağlı. Rehavet ve panik yok. Tedbir, tedbir, tedbir" ifadelerini kullandı.
Korona günlerinde bu 14 kuralı unutmayalım, özenle uygulayalım ve herkesi uyaralım.
Tedbirleri uygularsak mücadelemiz başarılı olur.
Vaka sayısının artmaması tedbirleri hep birlikte titizlikle uygulamamıza bağlı.
Rehavet ve panik yok.
Tedbir, tedbir, tedbir. pic.twitter.com/jPouKZKW1g
Korona günlerinde bu 14 kuralı unutmayalım, özenle uygulayalım ve herkesi uyaralım.