Ekonomi Gözler Ankarada Koronavirüse karşı tedbir paketi gelecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gözler Ankara'da: Koronavirüse karşı tedbir paketi gelecek

Koronavirüs salgınına karşı ulusal bir mücadele veren Türkiye'nin gözü yarın Beştepe'de yapılacak kritik toplantıda olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda koronavirüs nedeniyle üretim ve istihdamın sekteye uğramaması adına atılacak tedbir paketleri açıklanacak. Bilindiği üzere, yeni genelgeyle birlikte sinema, kafeterya, kahvehane, düğün salonu ve nargile salonlarının kapatılmasına yönelik bir karar alındı. Sektör temsilcileri, ödeme güçlüğü yaşanan alanlara yönelik acil dokunuş sağlayacak tedbir paketlerinin açıklanmasını bekliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Çin'de ortaya çıkarak Avrupa merkezli küresel bir salgın haline gelen koronavirüsün Türkiye'de görülen vaka sayısı 47 oldu.

11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinin ardından Türkiye salgını önlemek için olağanüstü tedbirler aldı. İlk aşamada eğitime ara verildi, vatandaşlara kalabalık alanlarda bulunmamaları için uyarılarda bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bar ve gece kulüpleri, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurma kararı aldı.

Koronavirüs salgınına karşı ulusal bir mücadele veren Türkiye'nin gözü yarın Ankara'da yapılacak kritik koronavirüs zirvesinde olacak.

NELER AÇIKLANACAK?

Öncelikle üretimin ve istihdamın sekteye uğramaması için neler yapılabileceği konusunda tedbir paketlerinin açıklanması bekleniyor.

  • Atılacak adımların iş gücü piyasasının korunması ve piyasaların likiditeye erişimine ilgili aksaklık olmaması yönünde olacağı ifade ediliyor.

Sektör temsilcileri özellikle mekanların kapatılmasının ardından ödeme güçlüğü yaşanan alanlara yönelik acil dokunuş sağlayacak tedbir paketlerinin açıklanmasını bekliyor.

BORÇLAR ERTELENEBİLİR

Bu kapsamda alınacak tedbirler arasında vergi ve prim borçlarının ertelenmesi, kredi borçlarına vade ötelemesi olabilir. Turizm sektör temsilcilerine özel bir teşvik paketinin açıklanması bekleniyor.

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