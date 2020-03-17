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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı: Gülerek poz verdi

Kahramanmaraş'ta 2 koronavirüs vakası olduğu yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapan Zekeriya Atak, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilirken gülüp rahat tavırlar sergileyen Zekeriya Atak, "2 tane koronavirüs çıktı' dedik, suç mu?" dedi.

Haber Merkezi DHA
Zekeriya Atak, polis tarafından gözaltına alındı.
Zekeriya Atak, polis tarafından gözaltına alındı.

Zekeriya Atak, dün akşam Facebook sayfasından "Son dakika: Kahramanmaraş'ta Yenişehir Devlet Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle bakılan 2 hastanın sonucu pozitif çıktı" şeklinde bir paylaşım yaptı. Paylaşım altına yapılan bir yoruma da "Yarın yetkililer açıklama yapacak" diye yanıt veren Atak, Güvenlik şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA
Kahramanmaraş'ta 2 koronavirüs vakası olduğu yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapan Zekeriya Atak, polis tarafından gözaltına alındı.

GÜLEREK GAZETECİLERE POZ VERDİ

  • Atak, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Adliye öncesi sağlık kontrolünden geçirildiği hastanede rahat tavırlarıyla dikkat çeken ve gülerek gazetecilere poz veren Atak, "2 tane koronavirüs çıktı' dedik, suç mu?" dedi.

İZDİVAÇ PROGRAMIYLA TANINMIŞTI

Zekeriya Atak, 2016'nın Şubat ayında Zuhal Topal'ın özel bir televizyon kanalında sunduğu izdivaç programıyla tanınmıştı. Atak, olayla ilgili sosyal medyada yayınladığı bir videoda şarkıcı Seda Sayan ve eski erkek arkadaşı Erkan Çelik'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 1800 lira idari para cezasına çarptırılmıştı. Bunun dışında Zekeriya Atak hakkında 'Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız' diyerek stüdyoyu terk etmesi nedeniyle Zuhal Topal tarafından tazminat davası açılmış, dava sonunda Atak'ın Topal'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmişti.

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