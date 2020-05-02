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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 mayıs tarihli koronavirüs verilerini açıkladı Ölüm sayısı 78 , vaka sayısı 1983
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 mayıs tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 78 , vaka sayısı 1983

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 mayıs günü itibari ile son 24 saatte koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 1983 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 78 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 124 bin 375'ye, can kaybının da 3 bin 336'ya ulaştığını açıkladı.

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