Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 mayıs tarihli koronavirüs verilerini açıkladı: Ölüm sayısı 78 , vaka sayısı 1983

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 1983 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 78 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 124 bin 375'ye, can kaybının da 3 bin 336'ya ulaştığını açıkladı.

30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mIfkoJANto — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2020