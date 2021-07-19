Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: 'Vaka sayısı artıyor' deyip uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor" dedi.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınında vaka sayısındaki artışa dikkat çekti. Koca, "Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5 bin 261 olan yeni vaka sayısı dün 7 bin 680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler" dedi.

Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Bir hafta önce 5.261 olan yeni vaka sayısı dün 7.680. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler. REKLAM July 19, 2021

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