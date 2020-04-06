Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca açıklamıştı İkinci Bilim Kurulundaki 7 isim belli oldu
BİLİMSEL GELİŞMELER

Sağlık Bakanı Koca açıklamıştı: İkinci Bilim Kurulundaki 7 isim belli oldu

Sağlık Bakanı Koca açıklamıştı: İkinci Bilim Kurulundaki 7 isim belli oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili ikinci bir bilim kurulu hazırlığı içerisinde olduklarını kaydetmişti. Halk sağlığı uzmanı 7 profesöre davet giderken, o isimlerden Prof. Dr. Pınar Okyay'dan açıklama geldi.

Haber Merkezi İHA
Prof. Dr. Pınar Okyay
Prof. Dr. Pınar Okyay

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan bilim kuruluna davet edildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında Kovid-19 salgını ile ilgili ikinci bir bilim kurulu hazırlığı içerisinde olduklarını kaydetmişti.

  • İkinci bilim kurulu hakkında Bakan Koca, "Daha çok vakaların ve sayıların konuşulduğu bir dönemden farklı olarak, psikolojik, sosyolojik, istatistiki ve din sosyolojisi boyutuyla farklı bir ekibin çalışacağı bir kurulun hazırlığı içerisindeyiz" demişti.

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Prof. Dr. Pınar Okyay'dan açıklama

Aralarında Aydınlı Prof. Dr. Pınar Okyay’ın da olduğu 7 halk sağlığı uzmanı bilim kuruluna davet edildi. Davet edilen uzmanlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki toplantıya katıldı. Aynı zamanda Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı da olan Okyay salgınla ilgili alınması gereken önlemleri bir kez daha hatırlattı.

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Okyay yaptığı açıklamada şu önerilerde bulundu:

  • "Vatandaşların yaşamsal desteğini sağlayan meslekler dışındaki alanlara kısıtlama getirilmesi gerekiyor. Evde kalan vatandaşların ihtiyaç ve güvenliklerinin sağlanması çok önemli. Besin zincirini sağlayan lojistik taşımacılık, fırın ve eczaneler gibi alanlarda çalışanlara yönelik alınacak özel önlemler ile iş gücünden düşmelerinin de önün geçilmeli. Kısa zamanda yerelde verileri okuyarak oluşan kümelere göre yaşamı kısıtlayıcı önlemler alınmalı."
  • Kurula davet edilen halk sağlığı uzmanları, Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay, Osmangazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, Sağlık Bakanlığı Sağlık Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özer, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr.Mustafa Öztür ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter isimlerinden oluştu.

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