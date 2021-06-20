Koronavirüs Sağlık Bakanı Koca Günde 1,5 milyon dozu aşıyoruz aşınızı randevu alarak yaptırın
TÜRKİYE

Sağlık Bakanı Koca: Günde 1,5 milyon dozu aşıyoruz aşınızı randevu alarak yaptırın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1,5 milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Koca: Günde 1,5 milyon dozu aşıyoruz aşınızı randevu alarak yaptırın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı temininde düzenlilik sağlandı. Aşı yapan sağlık personeli sayısından yana da sorunumuz yok. Günde 1,5 milyon dozu aşıyoruz. Aşınızı randevu alarak yaptırın" şeklinde konuştu.

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Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada da, "Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım" ifadelerini kullanmıştı.

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