Koronavirüs Bakan Fahrettin Kocadan sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısı
TÜRKİYE

Sağlık çalışanlarına dijital mektup nasıl yazılır

Bakan Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısında bulundu. 14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayan ve nisan ayına kadar sürecek kampanya kapsamında dileyen herkes "dijital mektup" sitesi üzerinden sağlık çalışanlarına duygu ve düşüncelerini iletebiliyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Lütfen Platformu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla düzenlediği dijital mektup kampanyasının linkini paylaştı.

"Yürekten bir teşekkürü hak ettiler"

"DestanYazanlaraMektupYaz" etiketini kullanan Koca, "Ben mektubumu yazıp sisteme yükledim. Siz de mektubunuzla sağlık personelimize düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Yürekten bir teşekkürü hak ettiler." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarımız uzak, zor demeden her yerdeler
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Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarımız uzak, zor demeden her yerdeler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, sağlık çalışanlarının zorlu hava şartlarında Diyarbakır'ın Akbaşak Mahallesi'ne ulaşarak 65 yaş üstü vatandaşlara aşı yaptığı görüntüleri paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, 'Sağlık hizmeti vermek için dağları aşmak, karlı yolları geçip büyüklerimize ulaşmak en büyük bahtiyarlığımız. Sağlık çalışanlarımız uzak, zor demeden her yerdeler' ifadelerini kullandı.


14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayan ve nisan ayına kadar sürecek kampanya kapsamında dileyen herkes "dijital mektup" sitesi üzerinden sağlık çalışanlarına duygu ve düşüncelerini iletebiliyor.

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Sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısı.
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