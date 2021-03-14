Koronavirüs Türkiyenin 14 Mart koronavirüs verileri açıklandı Vaka sayısında umutlandıran düşüş
TÜRKİYE

Son dakika haberleri: Koronavirüs 14 Mart günlük vaka ve günlük ölü sayısı açıklandı

Türkiye'nin 14 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Vaka sayısında umutlandıran düşüş

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 14 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. Son günlerde vaka sayılarındaki tedirgin eden yükseliş bugün yeniden düştü. İşte 14 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 132 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 378 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 852 oldu.

Son 24 saatte 15 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 701 bin 76'ya yükseldi.

14 Mart koronavirüs tablosu.

Test sayısı 35 milyon 126 bin 3'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390, vefat sayısı 29 bin 489, ağır hasta sayısı 1392 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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