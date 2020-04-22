Koronavirüs Salgında ırkçılık virüsüne izin Aşırı sağcılar Almanyada sokağa indi
DÜNYA

Salgında ırkçılık virüsüne izin: Aşırı sağcılar Almanya'da sokağa indi

Almanya’da ırkçılık koronavirüs salgını dinlemedi. Irkçı PEGİDA grubu, salgın önlemlerine rağmen özel izinle protesto gösterisi düzenledi. Çok sayıda kişinin tepki göstermesi üzerine protesto 15 kişi ile sınırlandırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanması nedeniyle sadece özel izin alınan gösterilere müsaade ediliyor.
Almanya’da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanması nedeniyle sadece özel izin alınan gösterilere müsaade ediliyor.

ÖZEL İZİN VERİLDİ

Almanya’da İslam ve göçmen karşıtı “Batının İslamlaşmasına karşı Vatansever Avrupalılar” (PEGIDA) hareketi üyelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşın Dresden kentinde özel izin ile gösteri yaptığı bildirildi. Ülke basınında yer alan haberlere göre, Dresden kentinde gösterilere ilişkin kararı veren daire, PEGIDA üyelerinin müracaatı üzerine en fazla 80 kişinin katılımıyla 30 dakika süreyle aşırı sağcıların eylem yapmasına özel izin verdi.

KATILIMA SINIRLANDIRMA

Bu karara, aralarında Dresden Büyükşehir Belediye Başkanı Dirk Hilbert’in de bulunduğu çok sayıda kişi tepki gösterdi. Hilbert’in girişimiyle yapılan yasal inceleme sonucunda katılımcı sayısı 15 ile sınırlandırıldı. Neumarkt Meydanı’nda akşam 15 aşırı sağcının yaptığı eylemde yaklaşık 250 polis görev aldı. Salgın öncesi her pazartesi eylem yapan PEGİDA üyeleri, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle bir süredir gösteri düzenlemiyordu.

ANLAŞILIR DEĞİL

  • Belediye Başkanı Hilbert, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle günlük hayattaki kısıtlamalara rağmen gösteriye 80 kişinin katılımına izin verilmesinin anlaşılır bir durum olmadığını belirtti. Hilbert, eyleme katılımın 15 kişi ile sınırlandırılmasına ilişkin de “Örneğin din özgürlüğü çerçevesinde toplu ibadetler de 15 kişi ile sınırlandırıldığı için bu düzenleme bana daha makul geldi” ifadesini kullandı.

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