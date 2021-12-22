Salgının başlangıcından beri bir ilk: İngiltere'de günlük vaka sayısı 100 bini geçti

İngiltere'de Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 140 artarak 147 bin 573'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 106 bin 122 vaka, 17 Aralık'ta bildirilen 93 bin 45 vaka sayısını da geride bırakarak "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" olarak kayda geçti.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozu yaptıranların sayısı 51 milyon 577 bin 782'ye ulaşırken, bunlardan 47 milyon 156 bin 899'una ikinci doz da uygulandı. Güçlendirici koronavirüs aşısını alanların sayısı 30 milyon 844 bin 888'e ulaştı.

Ülkede koronavirüs vakaları da hızla artarken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.

İngiltere, 170 bini aşkın ölümle "Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

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ALMANYA SAĞLIK BAKANINDAN 5. DALGA AÇIKLAMASI

lmanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile Covid-19 salgınındaki durumu değerlendirmek üzere basın toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Lauterbach, salgında 5. dalganın artık önlenemeyeceğini düşünmeleri gerektiğini ifade etti. Lauterbach, "Delta mutasyonunun salgında yol açtığı dalgayı yavaş yavaş kontrol altına almayı başardığımız bir durumdayız. Buna rağmen kesin olarak 5. dalgayı beklemek zorundayız" dedi. Güçlendirici aşıların virüse karşı mücadelede önemli olduğunu ve ciddi vakaları önlemede yüzde 90’dan fazla etkili olduğunu söyleyen Bakan Lauterbach, "Şiddetli hastalığa karşı korumanın çok yüksek olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı. Lauterbach, Almanya’nın 4 milyon doz yeni Novavax aşısı sipariş ettiğini de belirtti.

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"Noel, Omicron ateşini yakan kıvılcım olmamalı"

RKI Başkanı Wieler ise ülkedeki yeni korona virüs vakalarındaki son düşüşün tersine çevrilmesini beklediğini söyledi. Lothar Wieler, "Son günlerde vaka sayısı düşüyor ama ne yazık ki bu bir gevşeme işareti değil. Hala çok yüksek olan vaka sayılarını düşürmemiz gerekiyor. Noel, Omicron ateşini yakan kıvılcım olmamalı" ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte 510 ölüm

Robert Koch Enstitüsü’ne göre Almanya’da son 24 saatte 45 bin 659 yeni koronavirüs vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 6 milyon 878 bin 709’a yükseldi. Son 24 saatte 510 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 109 bin 324’e ulaştı.

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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 810 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 212 artışla 810 bin 164'e yükseldi.

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Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 174 bin 174 artışla 51 milyon 274 bin 973'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 212 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 810 bin 164'e ulaştı.

California 5 milyon 237 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 442 bin vakayla Texas ve 3 milyon 782 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 75 bin 878 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 75 bin 156'ya ulaştı, Florida'da ise 62 bin 264 oldu.

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ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 77,2'sine en az bir doz, yüzde 65,5'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 30,4'üne ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 241 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 204 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 62 milyonun üzerinde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.