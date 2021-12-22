Koronavirüs Türkiyenin 22 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı İstanbul maviye döndü
TÜRKİYE

Türkiye'nin 22 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: İstanbul maviye döndü

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 22 Aralık koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Tukovac milletimize hayırlı uğurlu olsun." dedi. Öte yandan İstanbul'un haritada mavi renge döndüğü görüldü. İşte 22 Aralık koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 22 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: İstanbul maviye döndü
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaştı.

  • Son 24 saatte 179 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 95 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 82,62 oldu.

1. doz ortalaması yüzde 91,40 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 126 milyon 565 bin 703 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Ordu var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,8 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 58,7 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca: Artık kendi gücümüz var

Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının seyrini aşı değiştirdi. Artık kendi aşımız kendi gücümüz var. Tukovac milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bize düşen bir an evvel hatırlatma dozunu olmak ve tedbirlere uymak. Birlikte salgını gündem olmaktan çıkaracağız." dedi.

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