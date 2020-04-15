Koronavirüs Samsunda kaçan korona hastası Konyada yakalanarak tedavi altına alındı
TÜRKİYE

Samsun'da kaçan korona hastası Konya'da yakalanarak tedavi altına alındı

Samsun’da koronavirüs hastası olan ve kiraladığı araçla il dışına çıkan ve polisi alarma geçiren şahsın Konya’ya gittiği, burada hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Samsun’da önceki akşam rahatsızlanan U.K. (29) adlı genç, Gazi Devlet Hastanesine gitti. Burada müdahale edilen ve kan örnekleri alınan U.K. sağlık görevlileri tarafından evine gönderildi ve evden çıkmaması gerektiği söylendi.

GÖREVLİLER ULAŞMAK İSTEYİNCE KONYA'YA GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Dün akşam saatlerinde tahlil sonucu pozitif çıkıp korona virüsü taşıdığı tespit edilen U.K.’ye ulaşmak isteyen hastane görevlileri kendisine ulaşamayınca polisten yardım istedi. Yapılan araştırma sonucu U.K.’nin evinde olmadığı, kiraladığı araçla Amasya’nın Merzifon ilçesi istikametine gittiği ve buradan da Samsun’a dönmek için yola çıktığı tespit edildi.

  • Polis telsizlerinden ekiplere anons yapılarak U.K.’nin geldiği istikamet bildirildi ve kendisine dikkatli yaklaşılması istendi. Ancak yapılan araştırmalarda U.K.’nin gece Konya’ya gittiği, kendisi ile yapılan görüşmeler sonucunda bir hastaneye gidip tedavi altına alındığı öğrenildi.
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