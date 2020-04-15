Samsun'da kaçan korona hastası Konya'da yakalanarak tedavi altına alındı

Samsun’da önceki akşam rahatsızlanan U.K. (29) adlı genç, Gazi Devlet Hastanesine gitti. Burada müdahale edilen ve kan örnekleri alınan U.K. sağlık görevlileri tarafından evine gönderildi ve evden çıkmaması gerektiği söylendi.

GÖREVLİLER ULAŞMAK İSTEYİNCE KONYA'YA GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Dün akşam saatlerinde tahlil sonucu pozitif çıkıp korona virüsü taşıdığı tespit edilen U.K.’ye ulaşmak isteyen hastane görevlileri kendisine ulaşamayınca polisten yardım istedi. Yapılan araştırma sonucu U.K.’nin evinde olmadığı, kiraladığı araçla Amasya’nın Merzifon ilçesi istikametine gittiği ve buradan da Samsun’a dönmek için yola çıktığı tespit edildi.